33. dakikada Onyekuru'nun sol kanatta ceza yayı civarından yerden şutunda kaleci Muslera topu çeldi. Onyekuru'nun dönen topu bu kez Ndiaye'ye kazandırması üzerine bu futbolcunun vuruşunda, savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

Kaynak: AA

Halil Umut Meler, Ertaç Özbir, Muslera, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

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