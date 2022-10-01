Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

01.10.2022 21:00
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Yeni AdanaHakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet KömürcüoğluAdana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Semih Güler, Samet Akaydın, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Yusuf Sarı, Onyekuru, Belhanda, Emre AkbabaGalatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Dubois,...

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu

Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Semih Güler, Samet Akaydın, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Yusuf Sarı, Onyekuru, Belhanda, Emre Akbaba

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Dubois, Torreira, Midtsjö, Yunus Akgün, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Gomis

Sarı kartlar: Dk. 43 Stambouli (Adana Demirspor)

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor-Galatasaray maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

9. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Mertens'in dar açıya rağmen vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

19. dakikada orta sahadan aldığı topla hızla atağa çıkan Yusuf Sarı'nın sağ kanattan ceza sahasına ortasında, son anda araya giren Nelsson ayak koyarak meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

23. dakikada Mertens'in ceza sahası sol çaprazdan vuruşunda Kaleci Ertaç Özbir'in son anda müdahalesiyle top kornere çıktı.

27. dakikada Emre Akbaba'nın kendi yarı sahasından attığı pasa koşan Onyekuru'dan önce kaleci Muslera ceza sahasına dışına çıkıp kafayla topu uzaklaştırdı.

30. dakikada Rodrigues'in sol kanattan gönderdiği topu Belhanda kafayla ceza sahası içinde Onyekuru'ya indirdi. Kaleci Muslera ile karşı karşıya kalan Onyekuru'un vuruşunda Muslera meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

33. dakikada Onyekuru'nun sol kanatta ceza yayı civarından yerden şutunda kaleci Muslera topu çeldi. Onyekuru'nun dönen topu bu kez Ndiaye'ye kazandırması üzerine bu futbolcunun vuruşunda, savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

40. dakikada Boey'in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunda savunma son anda ayak koyarak meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. Pozisyonu takip eden Yunus Akgün'un vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

45+1. dakikada Mertens'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta kaleci Ertaç Özbir yatarak topu çeldi. Adana Demirspor ceza alanı içinde oluşuna karambolde önce Nelsson'un sonra Yunus Akgün'ün yaptığı vuruşlarda savunma topu uzaklaştırdı.

Maçın ilk yarısı 0-0 bitti.

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Galatasaray: 0-0 Galatasaray: 0-0 Futbol: Spor Toto Süper Lig Futbol: Spor Toto Süper Lig
Kaynak: AA

Halil Umut Meler, Ertaç Özbir, Muslera, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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