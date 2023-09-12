Stefan Kuntz'a yönelik tepkiler dinmiyor! Japonya maçında 'Evine dön Kuntz' pankartı açıldı - Son Dakika

Stefan Kuntz'a yönelik tepkiler dinmiyor! Japonya maçında 'Evine dön Kuntz' pankartı açıldı

Stefan Kuntz\'a yönelik tepkiler dinmiyor! Japonya maçında \'Evine dön Kuntz\' pankartı açıldı
Son Güncelleme: 12.09.2023 18:12

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda alınan 1-1'lik beraberliğin ardından eleştirilerin hedefi haline gelen Stefan Kuntz'a yönelik tepkiler 4-2 yenildiğimiz Belçika'daki Japonya maçında da devam etti. Stadı dolduran gurbetçi taraftarlar Alman hoca için 'Go Home Kuntz' (Evine dön Kuntz) pankartı açtı. Özellikle Ermenistan'a iç sahada kaybedilen 2 puan sonrası istifa etmesi istenen Kuntz'a yönelik eleştiriler bir hayli artmıştı. Belçika'nın Genk kentindeki Cegeka Arena'da maçı takip eden Türk taraftarlar Mili Takım 2 farklı geriye düşünce TFF ve Kuntz için istifa tezahüratları yaptı. Kuntz'a yönelik tepkiler bu akşam Belçika'da oynanan ve A Milli Futbol Takımı'nın 4-2 mağlup olduğu Japonya maçında da devam etti. Tribünleri dolduran gurbetçi taraftarlar Alman hocaya yönelik tepkilerini 'Go Home Kuntz' (Evine dön Kuntz) pankartı açarak gösterdi. Stefan Kuntz'a yönelik istifa çağrılarına yanıt veren Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi Kuntz ile yola devam edileceğini duyurmuştu. Teknik direktör Stefan Kuntz ise Ermenistan beraberliği hakkında, 'Tabii oyuncularımızın üzüntülü olmalarını anlayabiliyorum. Kesinlikle büyük bir adım atabilirdik ama ufak bir adım atmış olduk. Şu andaki Türkiye'deki karamsarlığı anlamış değilim. Gruptaki durumumuz hala çok iyi. Kendi elimizde kupaya katılmak ve kupaya katılacağız' ifadelerini kullanmıştı.

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda alınan 1-1'lik beraberliğin ardından eleştirilerin hedefi haline gelen Stefan Kuntz'a yönelik tepkiler 4-2 yenildiğimiz Belçika'daki Japonya maçında da devam etti. Stadı dolduran gurbetçi taraftarlar Alman hoca için "Go Home Kuntz" (Evine dön Kuntz) pankartı açtı.

ERMENİSTAN MAÇI SONRASI SERT TEPKİ

Özellikle Ermenistan'a iç sahada kaybedilen 2 puan sonrası istifa etmesi istenen Kuntz'a yönelik eleştiriler bir hayli artmıştı. Belçika'nın Genk kentindeki Cegeka Arena'da maçı takip eden Türk taraftarlar Mili Takım 2 farklı geriye düşünce TFF ve Kuntz için istifa tezahüratları yaptı.

JAPONYA MAÇINDA TRİBÜNE PANKART ASILDI

Kuntz'a yönelik tepkiler bu akşam Belçika'da oynanan ve A Milli Futbol Takımı'nın 4-2 mağlup olduğu Japonya maçında da devam etti. Tribünleri dolduran gurbetçi taraftarlar Alman hocaya yönelik tepkilerini "Go Home Kuntz" (Evine dön Kuntz) pankartı açarak gösterdi.

Stefan Kuntz'a yönelik tepkiler dinmiyor! Japonya maçında 'Evine dön Kuntz' pankartı açıldı

TFF BAŞKANI BÜYÜKEKŞİ: KUNTZ İLE DEVAM EDECEĞİZ

Stefan Kuntz'a yönelik istifa çağrılarına yanıt veren Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kuntz ile yola devam edileceğini duyurmuştu. Büyükekşi, "Stefan Kuntz ile yolların ayrılacağı ve Abdullah Avcı'nın göreve geleceği iddiaları var? Bunlar doğru mu?" sorusuna, "Öyle bir şey söz konusu değil. Maçtan sonra gereken açıklamaları yaptım. Şu anda Stefan Kuntz ile ilgili bir şey konuşmak doğru olmaz dedim. Puan kaybettiysek hep beraber kaybettik. Şu anda yolumuza devam ediyoruz" yanıtını vermişti.

"KARAMSARLIĞI ANLAMIŞ DEĞİLİM"

Teknik direktör Stefan Kuntz, ise Ermenistan beraberliği hakkında, "Tabii oyuncularımızın üzüntülü olmalarını anlayabiliyorum. Kesinlikle büyük bir adım atabilirdik ama ufak bir adım atmış olduk. Şu andaki Türkiye'deki karamsarlığı anlamış değilim. Gruptaki durumumuz hala çok iyi. Kendi elimizde kupaya katılmak ve kupaya katılacağız" ifadelerini kullanmıştı.

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Son Dakika Spor Stefan Kuntz'a yönelik tepkiler dinmiyor! Japonya maçında 'Evine dön Kuntz' pankartı açıldı - Son Dakika


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18:03 Stefan Kuntz'a yönelik tepkiler dinmiyor! Japonya maçında 'Evine dön Kuntz' pankartı açıldı
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SON DAKİKA: Stefan Kuntz'a yönelik tepkiler dinmiyor! Japonya maçında 'Evine dön Kuntz' pankartı açıldı - Son Dakika
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