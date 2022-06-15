Stefan Kuntz: "Bu sonuçlar başımızı döndürmemeli" - Son Dakika
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Stefan Kuntz: "Bu sonuçlar başımızı döndürmemeli"

15.06.2022 21:38
Stefan Kuntz: "Bu sonuçlar başımızı döndürmemeli"

Litvanya'yı 2-0 yendikleri maçın ardından konuşan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, "Bu sonuçlar başımızı döndürmemeli" diye konuştu.

Litvanya'yı 2-0 yendikleri maçın ardından konuşan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, "Bu sonuçlar başımızı döndürmemeli" diye konuştu.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, UEFA Uluslar Ligi dördüncü maçında Litvanya'yı 2-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına katıldı. Bugünkü karşılaşmada isabetli pas oranının yüzde 90'ın üzerinde olduğunu ve bunun kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Stefan Kuntz, "Haziran dönemi, bizim vakit geçirebildiğimiz en uzun dönemdi. Bu dönem gelmeden neler yapabiliriz diye milli takımın her katmanını iyileştirmek için çalıştık. Yoga seansları ve mental çalışmalar yapıldı. Milli takımın değerleri üzerine çalışıldı. İlk çıkarımlardan ilginç sonuçlar aldık. Bir poster oluşturduk ve bu posteri her maçta soyunma odamıza astık" dedi.

Oyuncuların kendilerinden neler beklendiğini gördüklerini de söyleyen Kuntz, "Zaman geçtikçe oyuncuların kişiliklerini tanıdık. Lider oyunculardan çok memnunum" diye konuştu.

Bu galibiyetleri beklediklerini kaydeden Kuntz, "Bu sonuçlar başımızı döndürmemeli. Ben sahada harika bir takım ruhu gördüm. Bazı oyuncuların saha içi ve saha dışı gelişimlerini gördük. Ferdi ve Salih'i kadroya kattık. Onlar da kendi mevkilerinde iyi oynadılar. Taraftarlarla ilgili de belli parçaların bir araya geldiğini gördük. Başarıdan dolayı gurur duyabilecekleri bir ortam oluşturuldu" dedi. - İZMİR

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Uluslar Ligi'nin en genç takımı Türkiye, geleceğini inşa ediyor Uluslar Ligi'nin en genç takımı Türkiye, geleceğini inşa ediyor Stefan Kuntz: 'Bu sonuçlar başımızı döndürmemeli' Stefan Kuntz: 'Bu sonuçlar başımızı döndürmemeli'
Kaynak: İHA

A Milli Futbol Takımı, Stefan Kuntz, Litvanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Stefan Kuntz: 'Bu sonuçlar başımızı döndürmemeli' - Son Dakika

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