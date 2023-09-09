Stefan Kuntz'dan tepkilere yanıt: Sosyal medyada neyi eleştiriyorlar? 8-10 pozisyona girdik, bunu mu?

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 5. hafta maçında Ermenistan'la 1-1 berabere kaldı.

MAÇ SONU İSTİFAYA DAVET ETTİLER

Karşılaşmada sergilenen kötü futbol ve kaçan puanlar taraftarın büyük tepkisini çekerken, çok sayıda kişi sosyal medya üzerinden A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'u istifaya davet etti.

GAZETECİDEN KUNTZ'A "İSTİFA" SORUSU

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Alman teknik adam, bir gazetecinin "Sizin için eleştiriler var ve istifaya davet ediliyorsunuz. Düşünceleriniz nedir?" sorusuna da dikkat çeken bir yanıt verdi.

"8-10 POZİSYONA GİRDİK, BUNLARI MI ELEŞTİRİYORLAR?"

Kuntz, "Sosyal medyada neyi eleştiriyorlar? 8-10 pozisyona girdik. Gole çeviremedik. Bunlar mı?" ifadelerini kullandı. Teknik adamın gazeteciye verdiği yanıt kendisine yönelik tepkilerin de artmasına neden oldu. Sosyal medyadaki çok sayıda kullanıcının "Hoca bizimle resmen kafa buluyor" yorumunda bulunduğu görüldü.