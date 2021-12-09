Stefan Kuntz'tan sonra bir Alman daha geliyor! Beşiktaş, yeni hoca transferini Premier Lig'den yapıyor

Alman hoca Stefan Kuntz'u göreve getiren A Milli Takım'dan sonra Beşiktaş da benzer bir yol izliyor. Alman basınında yayınlanan habere göre; Daniel Farke, 48 saat Beşiktaş'a imza atacak.

Alman Sport1'in haberine göre; Beşiktaş, yeni teknik direktörü Daniel Farke'yi 48 saat içerisinde açıklayacak. Sözleşme uzun süreli olacak. ALMAN MODELİ A Milli Takım'ın modelini Beşiktaş da uygulamaya koyuyor. Siyah-Beyazlılar, Dortmund'da yetiştirdiği gençlerle Alman futboluna damga vuran Farke'yi gündemine aldı. İŞLER KÖTÜ GİTTİ Sport1'e göre Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Daniel Farke olacak. Son olarak İngiltere Premier League ekibi Norwich City'nin teknik direktörlüğünü yapan 45 yaşındaki Alman çalıştırıcı, kasım ayında kötü giden sonuçlardan sonra Norwich City ile yollarını ayırmıştı.

Son Dakika

Hande Yener, 20'lik şarkıcılara taş çıkartıyor! King ve Queen buluşması!

Karısı kaçan asker, canlı yayında "Geri dön" diyerek ağladı

Bu ayrılık duygulandırdı! Sergen Yalçın'ın tesisteki son fotoğrafı taraftarın yüreğine dokundu

Benim Hayatım'da bugün: Ali trafik kazası geçiriyor

İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı

Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım

Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı

Domuz ve keçi avı için Tunceli'ye gelen 12 kişilik avcı grubu şehri karıştırdı: Cinayet şebekesine izin verenler de sorumludur