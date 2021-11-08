Alman teknik adam Stefan Kuntz, Yusuf Yazıcı'yı Lille'de süre alamadığı için takıma davet etmediğini ifade etti.
Kuntz, "Yusuf ile ve hocasıyla konuştum. Bazen oyuncular tam olarak neden kadroda olmadıklarını anlayabilir. Ben detayları anlattım" dedi.
Kuntz, Yusuf konusuna noktayı şöyle koydu: Benim düşünceme göre Yusuf'un takımında oynadığı zaman milli takıma faydalı olacağını düşünüyorum. Yusuf'un mart ayında oynayacağımız maçlarda daha faydalı olacağını düşünüyorum
Son Dakika › Spor › Stefan Kuntz Yusuf Yazıcı'nın neden Milli Takım'a alınmadığını cevapladı - Son Dakika Spor