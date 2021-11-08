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Stefan Kuntz Yusuf Yazıcı'nın neden Milli Takım'a alınmadığını cevapladı - Son Dakika

Stefan Kuntz Yusuf Yazıcı'nın neden Milli Takım'a alınmadığını cevapladı

08.11.2021 15:06

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Yusuf Yazıcı'nın takımında oynamadığı için alınmadığını açıkça belirtti. Kuntz, "Önce kendi takımında oynamalı" sözlerine yer verdi.

Alman teknik adam Stefan Kuntz, Yusuf Yazıcı'yı Lille'de süre alamadığı için takıma davet etmediğini ifade etti.

"HOCASI İLE KONUŞTUM

Kuntz, "Yusuf ile ve hocasıyla konuştum. Bazen oyuncular tam olarak neden kadroda olmadıklarını anlayabilir. Ben detayları anlattım" dedi.

"KENDİ TAKIMINDA OYNAMALI"

Kuntz, Yusuf konusuna noktayı şöyle koydu: Benim düşünceme göre Yusuf'un takımında oynadığı zaman milli takıma faydalı olacağını düşünüyorum. Yusuf'un mart ayında oynayacağımız maçlarda daha faydalı olacağını düşünüyorum

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Son Dakika Spor Stefan Kuntz Yusuf Yazıcı'nın neden Milli Takım'a alınmadığını cevapladı - Son Dakika Spor


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