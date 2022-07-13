Sterling'in 7 yıllık Manchester City macerası sona erdi! 50 milyon sterlin karşılığında Chelsea'ye transfer oldu - Son Dakika
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Sterling'in 7 yıllık Manchester City macerası sona erdi! 50 milyon sterlin karşılığında Chelsea'ye transfer oldu

13.07.2022 21:07

7 yıldır Manchester City formasını terleten İngiliz yıldız Raheem Sterling, 50 milyon sterlin karşılığında Chelsea'ye transfer oldu. 27 yaşındaki oyuncu, yeni kulübüyle 5 yıllık sözleşme imzaladı.

İddialı bir kadro oluşturmaya çalışan Chelsea, takıma süper yıldız takviyesi yaptı. Londra ekibi, Manchester City forması giyen ve bugün takıma veda eden Raheem Sterling'i kadrosuna kattığını duyurdu.

50 MİLYON STERLİN ÖDEYECEK

Chelsea, Raheem Sterling transferi için Manchester City'e 50 milyon sterlin ödeyecek. Kulüpten yapılan açıklamada, İngiliz oyuncuyla bir yılı opsiyonlu olmak üzere beş yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

STERLİNG'DEN VEDA MESAJI

İngiliz yıldız Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yedi sezon. On bir kupa... Hayat boyu unutulmayacak anılar. Teknik ekip, yıllar içindeki gelişimimde önemli rol üstlendi. Takım arkadaşlarım, stadı paylaştığım kişilerin çok ötesine geçti. Kulübün diğer çalışanları, yönetim ve taraftarlar beni yorulmadan destekledi. Manchester City ile ilişkisi olan herkes; size duyduğum saygı daha fazla olamazdı. Ne yolculuk oldu ama... Manchester'a geldiğimde 20 yaşında bir çocuktum ama bugün bir erkek olarak buradan ayrılıyorum." ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA: Sterling'in 7 yıllık Manchester City macerası sona erdi! 50 milyon sterlin karşılığında Chelsea'ye transfer oldu - Son Dakika
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