Stjepan Tomas: "Bu takımı ligde tutacağız" - Son Dakika
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Stjepan Tomas: "Bu takımı ligde tutacağız"

12.03.2022 23:39

- Stjepan Tomas: "Bu takımı ligde tutacağız" Göztepe Teknik Direktörü Stjepan Tomas, ligde kalacaklarını söyledi.

- Stjepan Tomas: "Bu takımı ligde tutacağız"

TRABZON - Göztepe Teknik Direktörü Stjepan Tomas, ligde kalacaklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 4-2 yenilen Göztepe'nin teknik direktörü Stjepan Tomas, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Trabzonspor'u tebrik ederek sözlerine başlayan deneyimli çalıştırıcı, "Maalesef bugün puan alamadık" diyen Tomas, "Trabzonspor'a karşı oynamak çok zor. İlk yarı iyi oynadık. İstediğimiz oyun oldu, pozisyonlara girdik. 1-0 veya 2-0 öne geçebilirdik. Maalesef, ikinci devre kırılma noktası oldu. Bireysel hatalarla zorlu deplasmanda kırılma oldu ve cezalandırdılar. Ben çok ümitliyim. Önümüzde 9 maç 27 puan var. Biz bu takımı ligde tutacağız, ligde kalacağız" şeklinde konuştu.

Stjepan Tomas: Bu takımı ligde tutacağız
Stjepan Tomas: Bu takımı ligde tutacağız
Stjepan Tomas: Bu takımı ligde tutacağız

YORUMLAR
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Spor Toto Süper Lig, Stjepan Tomas, Trabzonspor, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Stjepan Tomas: 'Bu takımı ligde tutacağız' - Son Dakika


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