Stjepan Tomas: "Bu takımı ligde tutacağız" - Son Dakika

- Stjepan Tomas: "Bu takımı ligde tutacağız"

TRABZON - Göztepe Teknik Direktörü Stjepan Tomas, ligde kalacaklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 4-2 yenilen Göztepe'nin teknik direktörü Stjepan Tomas, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Trabzonspor'u tebrik ederek sözlerine başlayan deneyimli çalıştırıcı, "Maalesef bugün puan alamadık" diyen Tomas, "Trabzonspor'a karşı oynamak çok zor. İlk yarı iyi oynadık. İstediğimiz oyun oldu, pozisyonlara girdik. 1-0 veya 2-0 öne geçebilirdik. Maalesef, ikinci devre kırılma noktası oldu. Bireysel hatalarla zorlu deplasmanda kırılma oldu ve cezalandırdılar. Ben çok ümitliyim. Önümüzde 9 maç 27 puan var. Biz bu takımı ligde tutacağız, ligde kalacağız" şeklinde konuştu.