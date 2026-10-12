Stoilov, 10 kişilik Eyüpspor'u 4-0 yenen Göztepe'nin yüksek seviyeye dönmesini istedi

GÖZTEPE Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, "10 kişiye karşı bile 4 gol bulmak kolay değil. Bundan dolayı mutluyum ama genel anlamda sahada sergilediğimiz performanstan memnun olduğumu söyleyemem. Çok daha iyi maçlar oynamıştık. Son 2-3 yılda sergilediğimiz yüksek seviyeye Göztepe olarak en kısa zamanda geri dönmeliyiz. Galibiyetlere dönerek en iyi seviyeyi sahada sergilememiz gerekiyor" dedi.

Göztepe, Süper Lig'in 7'nci haftasında deplasmanda karşılaştığı Eyüpspor'u 4-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, değerlendirmelerde bulundu. Önemli bir galibiyet aldıklarını söyleyen Stanimir Stoilov, "Gerçekten bizim adımıza çok önemli bir galibiyetti. Buna ihtiyacımız vardı. Sezon başından beri galip gelememiştik . Bu durum oyuncularımda baskı oluşturmuştu. Oyuncular maça gergin başladılar ama maça iyi ve baskılı başladık. Penaltı ve kırmızı kartın ardından işimiz biraz kolaylaştı diyebiliriz. İlk yarıda ikinci golü bulmak istedik ama bunu başaramadık. İkinci yarıda çok daha fazla pozisyon üretmeye başladık ve golleri bulduk. 10 kişiye karşı bile 4 gol bulmak kolay değil. Bundan dolayı mutluyum ama genel anlamda sahada sergilediğimiz performanstan memnun olduğumu söyleyemem. Çok daha iyi maçlar oynamıştık. Son 2-3 yılda sergilediğimiz yüksek seviyeye Göztepe olarak en kısa zamanda geri dönmeliyiz. Galibiyetlere dönerek en iyi seviyeyi sahada sergilememiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'OYUNCULARIMIZIN TOPARLANMASI İÇİN İYİ OLDU'

Milli aranın sakat oyuncuların toparlanması için iyi olduğunu belirten Stoilov, "Milli araları ben çok sevmiyorum. Ama bu sefer bizim adımıza, oyuncularımızın toparlaması için iyi olduğunu söyleyebilirim. Sonko ve Miroshi bu dönemde toparladı. Godoi de takıma döndü ama bugün ağrı hissettiğini söyledi. Onun durumunu da yarın göreceğiz. Ogün de 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak. Önemli olan bu oyuncuların takıma katılmaları. Bizim için Godoi'nin dönüşü çok önemli. Defansımıza güç ve agresiflik katacak bir oyuncu" sözlerini sarf etti.