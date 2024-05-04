Stanimir Stoilov: Oyuncularım hem kutlamayı hem de profesyonel bir şekilde çalışmayı bildiklerini gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Stanimir Stoilov: Oyuncularım hem kutlamayı hem de profesyonel bir şekilde çalışmayı bildiklerini gösterdi

Geniş Video İzle

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Eyüpspor maçının ardından yaptığı açıklamada, oyuncularının hem kutlamayı hem de profesyonel bir şekilde çalışmayı bildiklerini gösterdiğini söyledi. Stoilov, ayrıca Göztepe'nin Bulgaristan'da daha da popüler hale geleceğini ve orada çok fazla Göztepe taraftarı olduğunu belirtti.

04.05.2024 23:07  Güncelleme: 23:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Stanimir Stoilov: "Oyuncularım hem kutlamayı hem de profesyonel bir şekilde çalışmayı bildiklerini gösterdi"

İSTANBUL - Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, 3-0 galip geldikleri Eyüpspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Aslında uzun kutlamalar yaptık arkasından kısa bir antrenman yapıp hazırlandık. Oyuncularım hem kutlamayı hem de profesyonel bir şekilde çalışmayı bildiklerini göstermiş oldu" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşan Göztepe, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Müsabakanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, "İyi oynadığımızı düşünüyorum. 11'e 11 olan bölümde üstün taraf bizdik. Kırmızı karttan sonra Eyüp için işler zorlaştı. Çok mutluyum çünkü oyuncularım çok ciddi bir şekilde antrenman yaptılar maçtan önce. Maçta da ciddi oynayıp galip geldiler. Aslında uzun kutlamalar yaptık arkasından kısa bir antrenman yapıp hazırlandık. Oyuncularım hem kutlamayı hem de profesyonel bir şekilde çalışmayı bildiklerini göstermiş oldu. Aynı zamanda Eyüpspor'u tebrik ediyorum. Onlar da Süper Lig'e çıkmayı hak ettiler. Gerçekten çok iyi bir takım. Çok iyi bir şekilde hocaya sahipler. Onlara da Süper Lig'de başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bulgaristan'da Göztepe'nin şampiyonluk sonrası daha da popüler hale geleceğini belirten Bulgar çalıştırıcı, "Bence kesinlikle artacak. Çünkü futbolseverler benimle beraber Göztepe'yi yakından takip ediyorlar. Hem taraftarımızı hem stadımızı biliyorlar. Şu anda orada da çok fazla Göztepe taraftarı var diyebiliriz" dedi.

Kaynak: İHA

Bulgaristan, Eyüpspor, Eyüp, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Stanimir Stoilov: Oyuncularım hem kutlamayı hem de profesyonel bir şekilde çalışmayı bildiklerini gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:34 Meteoroloji’den 18 şehre sarı kod uyarısı Meteoroloji'den 18 şehre sarı kod uyarısı
22:01 Sinan Ateş cinayeti iddianamesinin detayları ortaya çıktı Konum bilgisini komiser vermiş Sinan Ateş cinayeti iddianamesinin detayları ortaya çıktı! Konum bilgisini komiser vermiş
21:27 Şırnak’ta sel sularına kapılan 1’i çocuk 2 kişiyi çevredekiler kurtardı Şırnak'ta sel sularına kapılan 1'i çocuk 2 kişiyi çevredekiler kurtardı
20:21 İsrail ve Hamas Kahire’de ateşkes görüşmelerine başladı İsrail ve Hamas Kahire'de ateşkes görüşmelerine başladı
18:31 Diyanet İşleri Başkanlığı, yemek ihalesi iddialarını yalanladı Diyanet İşleri Başkanlığı, yemek ihalesi iddialarını yalanladı
23:06 Olayların faturası kesildi EuroLeague’den Fenerbahçe Beko’ya ceza Olayların faturası kesildi! EuroLeague'den Fenerbahçe Beko'ya ceza
22:32 Maç bitti, saha karıştı Gisdol ile Uğurcan birbirine girdi Maç bitti, saha karıştı! Gisdol ile Uğurcan birbirine girdi
22:04 Kara yolunda kimseye aldırış etmeden çırılçıplak yürüdü Kara yolunda kimseye aldırış etmeden çırılçıplak yürüdü
21:29 Arda Gülerli Real Madrid, La Liga şampiyonu oldu Arda Gülerli Real Madrid, La Liga şampiyonu oldu
20:59 Trabzonspor, deplasmanda Samsunspor’a 3-1 mağlup oldu Trabzonspor, deplasmanda Samsunspor'a 3-1 mağlup oldu
20:18 Adana’da lastik tamirhanesine silahlı saldırı: Kadın hayatını kaybetti Adana'da lastik tamirhanesine silahlı saldırı: Kadın hayatını kaybetti
19:25 Baykar, çalışanlarına 18 maaş kar payı dağıttı Baykar, çalışanlarına 18 maaş kar payı dağıttı
18:59 İstanbul’daki 1 Mayıs gösterilerinde polise saldıran 52 şüpheliye tutuklama talebi İstanbul'daki 1 Mayıs gösterilerinde polise saldıran 52 şüpheliye tutuklama talebi
18:45 Bizim çocuk ikon oldu Dortmundlu Moukoko’dan ’Arda Güler’ sevinci Bizim çocuk ikon oldu! Dortmundlu Moukoko'dan 'Arda Güler' sevinci
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2024 23:27:38. #1.12#
SON DAKİKA: Stanimir Stoilov: Oyuncularım hem kutlamayı hem de profesyonel bir şekilde çalışmayı bildiklerini gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement