Stoilov: Sorunları Birlikte Aşacağız

Spor

- Stanimir Stoilov: "Yönetim, taraftar ve oyuncularla birlik olup tüm sorunları aşacağız"

İSTANBUL - Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Başakşehir maçının ardından yaptığı açıklamada yaşadıkları mağlubiyetten dolayı üzgün olduğunu söyleyerek, "Yönetim, taraftar ve oyuncularla birlik olup tüm sorunları aşacağız" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe, deplasmanda karşılaştığı Başakşehir'e 4-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Başakşehir'i tebrik ederek sözlerine başlayan Stoilov, "Maçtan önce çekincelerim gerçekti. Sahada yapmamız gerekeni anlattım. İstikrarlı olup, gelişmemiz gerekiyor. Eğer takım olarak bir hedef için mücadele ediyorsanız bu istikrarı sergilemeniz gerekir. Her şeyin yanında mental olarak çalışmalar yapmamız gerekiyor. İkinci yarı yüzde elli yüzde elli oynadık. Hayal kırıklığı yaşıyorum. 2 önemli galibiyet sonrasında böyle bir mağlubiyet almış olmak hayal kırıklığı oluşturdu" ifadelerini kullandı.

"Yönetim, taraftar ve oyuncularla birlik olarak tüm sorunları aşacağız"

Sakat oyuncuların olmasının Başakşehir karşısındaki oyunu nasıl etkilediğinin sorulması üzerine Stoilov, "Ben kesinlikle bahanelerden hoşlanan biri değilim. Sakat oyuncularımızı arıyoruz ve 11'de oynayan oyuncular olduğu için onları arıyorsunuz. Ne olursa olsun çözüm üretmeye çalışıyoruz. Genç bir takımız. Mental olarak çalışmalar yapmamız gerekiyor. Sorumluluğu kendi üzerime alıyorum. Hatalarımız varsa bunu ortadan kaldırmak için çalışacağız. Yönetim, taraftar ve oyuncularla birlik olup tüm sorunları aşacağız" diye cevapladı.

"Bu durumu ortadan kaldırmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız"

Maçtan önce oyuncularıyla oynamaları gereken sistemle ilgili açıklama yaptığından bahseden Stoilov, "Maçtan önce bunu açıklamaya çalıştım. Genç oyuncular bunları değil, olumlu şeyleri dinlemek istiyorlar. Hem oyuncularım hem benim için iyi bir ders oldu. Bu durumu ortadan kaldırmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" şeklinde konuştu.

"Agresif presi yüksek şiddetle gerçekleştiremedik"

Başakşehir karşısında yeterli presi uygulayamadıklarını dile getiren Bulgar teknik adam, "Eğer siz ikili mücadeleleri kazanmazsanız, bunları başarmak için motive olmazsanız hiçbir sistemle kazanmazsınız. Ön alanda gerekli baskıyı yapamadık. Agresif presi yüksek şiddetle gerçekleştiremedik. Normalde bunu başarılı yaptığımızda arkada 3'e 3 kalmaktan korkmuyoruz. Bu söylediklerimi düzgün bir şekilde yapmazsanız böyle sonuçlarla karşılaşırsınız" diye konuştu.