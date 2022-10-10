Stuttgart'ta teknik direktör Pellegrino Matarazzo'nun görevine son verildi

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Stuttgart'ta teknik direktör Pellegrino Matarazzo'nun görevine son verildiği açıklandı.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, Aralık 2019'da Stuttgart'ta göreve başlayan ve 100 maçta takımın başında bulunan 44 yaşındaki Matarazzo'nun görevden alındığı belirtildi. Matarazzo'nun halefi konusunda ise henüz bir karar verilmediği bilgisi paylaşıldı.

Stuttgart Başkanı Alexander Wehrle, takımın Bundesliga'ya yükselmesine ve iki kez kümede kalmasına önemli katkıları olan Matarazzo'nun görevine son verme kararının zor olduğunu fakat son dönemde alınan olumsuz sonuçlardan sonra teknik direktör değişikliğinin gerekliliğine dikkati çekti.

Bundesliga'nın 9. haftasında evinde dün lider Union Berlin'e 1-0 yenilen Stuttgart'ın ligde henüz galibiyeti bulunmuyor. Stuttgart 5 puanla 17. sırada yer alıyor.