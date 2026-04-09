Su İnal, 2028 Olimpiyatları Hedefiyle Çalışıyor

Avrupa gençler şampiyonu milli yüzücü Su İnal, 2028 Olimpiyatları hedefi doğrultusunda çalışmalarını açık su yüzmenin önde gelen isimlerinden Sharon van Rouwendaal ile sürdürüyor.

Portekiz'in Setubal şehrinde 9-21 Haziran tarihleri arasında düzenlenen 5 bin metre Avrupa Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazanan 16 yaşındaki milli sporcu Su İnal, 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na Antalya'da hazırlanıyor.

Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren Su İnal'a, Rio 2016 ve Paris 2024 Olimpiyatları'nda şampiyon olan ve 10 bin metre yüzmedeki başarılarıyla "açık su efsanesi" olarak anılan 32 yaşındaki Hollandalı sporcu Sharon van Rouwendaal mentörlük yapıyor.

Su İnal, AA muhabirine, açık su yüzmede dünyanın en başarılı isimlerinden biri ile çalışmanın motivasyonunu yükselttiğini söyledi.

Rouwendaal ile yüksek tempolu bir antrenman programı uyguladıklarını aktaran Su İnal, böylece hedefinin olimpiyatlar için kota almanın ötesine geçtiğini kaydetti.

Kariyer planlamasında olimpiyatlara katılmanın en başından beri yer aldığını belirten Su İnal, "Şu anda olimpiyatlarda madalya almayı çok istiyorum ve bunun için önümüzdeki 3 yıl boyunca elimden geleni en iyi şekilde yapacağıma inanıyorum." dedi.

Disiplin ve yoğun tempo

Genç sporcu, hazırlık sürecinde disiplinli ve yoğun bir program uyguladıklarını anlatarak, güne sabah erken saatlerde başladıklarını ve çift antrenman yaptıklarını dile getirdi. Sabah ve akşam gerçekleştirilen uzun süreli su çalışmalarını fitness antrenmanlarıyla tamamladıklarını ifade eden Su İnal, antrenmanlar arasında dinlenme ve beslenmeye de özel önem verdiklerini vurguladı.

Antrenman temposunun son dönemde belirgin şekilde arttığını belirten Su İnal, çalışmaların mesafe ve içerik olarak kademeli biçimde uzadığını söyledi. Bu sürecin zaman zaman zorlayıcı olduğunu aktaran Su İnal, programın planlı ilerlediğini ve performans açısından olumlu geri dönüşler aldıklarını dile getirdi.

Açık su yüzmede tecrübenin belirleyici olduğunun altını çizen milli yüzücü, "Açık su aynı zamanda deneyim işi. Rouwendaal'in tüm tecrübelerini benimle paylaşması benim için büyük bir şans. Bu da beni rakiplerim karşısında öne çıkarabilir." diye konuştu.

Su İnal, "Tek hedefim, 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda kürsüde olmak." ifadesini kullandı.

"Bir gün olimpiyat madalyalı bir sporcu olabilir"

Dünya ve Avrupa Yüzme Federasyonları tarafından 2024'te "Yılın Kadın Sporcusu" seçilen Sharon van Rouwendaal, Su İnal'a yönelik mentörlük sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rouwendaal, Su İnal'ın Avrupa gençler şampiyonu olmasının ve genç yaşının sürecin önemli bir avantajı olduğunu belirtti.

Beslenme, uyku, mental hazırlık ve teknik konulara odaklandıklarını kaydeden Rouwendaal, "İki yıl içinde çok şey olabilir, umarım olimpiyat hakkı kazanabiliriz. Ama benim için sadece olimpiyat hakkını almak yeterli değil, ilk 10'u istiyorum, daha fazlasını istiyorum." dedi.

Odaklanmanın başarıda kritik bir rol oynadığını vurgulayan Rouwendaal, kendi ilk olimpiyat deneyiminden yola çıkarak hatalarından ders çıkardığını ve bu deneyimleri Su İnal'a aktardığını ifade etti.

Genç sporcular üzerindeki baskıya da dikkat çeken Rouwendaal, "Su İnal, bir gün olimpiyat madalyalı bir sporcu olabilir. Türk yüzme camiası ve herkes onu şimdiden bir örnek olarak görüyor çünkü Avrupa gençler şampiyonu. Ama Avrupa gençler şampiyonu olup da baskı yüzünden hiçbir şey olamayan çok kişi gördüm. Bu yüzden umarım baskıyı yönetmesine yardımcı olabilirim." ifadelerini kullandı.

Rouwendaal, başarıya ulaşmanın sadece bir yarış veya gençler şampiyonluğu ile mümkün olmadığını, istikrarın önemine dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sadece bir yarış kazandığın için efsane olamazsın. 8-10 yıl boyunca istikrarlı olman gerekir, o zaman efsane olursun. Umarım bir efsane olabilir."