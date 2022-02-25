Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nın açılış töreni yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nın açılış töreni yapıldı

25.02.2022 16:58
Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nın açılış töreni yapıldı

Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nın açılış töreni gerçekleştirildi.

Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nın açılış töreni gerçekleştirildi.

Şampiyona, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Yüzme Havuzu'nda 11 kadın ve 21 erkek takımının katılımıyla düzenleniyor.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Oğuz Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonun ilk yarışlarını düzenlediklerini belirterek, şampiyonada atmosferin çok güzel olduğunu, bütün sporculara başarılar dilediğini söyledi.

Aydın, şampiyona sonunda aday milli takım kadrosunu seçeceklerini belirterek, "Seçilecek milli takım, 27 Temmuz'da İstanbul'da yapacağımız uluslararası yarışta ülkemizi temsil edecek. Bu gençler bizim geleceğimiz. Sualtı hokeyinde ağabeyleri Avrupa şampiyonu, kadınlarımız Avrupa üçüncüsü, erkek sporcularımız dünya şampiyonu, dünya ikincisi. Bu branşın istikrarlı bir şekilde devamı için gençlere yatırım yapmamız lazım. Biz de gençlerimize gerekli yatırımı yapıyoruz." diye konuştu.

Şampiyonaya katılan yaklaşık 400 sporcunun hepsinin üniversite öğrencisi olduğunu aktaran başkan Aydın, "Sağlıklı nesillerin yetişebilmesi için bu spora gönül verdiler. Bakın bu sporu yapan bir tane başörtülü kızımız da var. Spora gönül vermiş. O yüzden spor, sanat ve müzik evrenseldir. Biz tüm gençlere kapımızı açıyoruz. Federasyon olarak da bu gençlere destek vermek için var gücümüzle çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, organizasyonun açılış maçında Mavi Ege Gençlik ve Spor Kulübü, Orka Sualtı Sporları Kulübünü 8-0 yendi.

Şampiyona, 27 Şubat Pazar günü sona erecek.

YORUMLAR
500
Başkan Atabay, sporcuları misafir etti Başkan Atabay, sporcuları misafir etti Zeytinde budama sezonu başladı, bıçakçılarda yoğunluk arttı Zeytinde budama sezonu başladı, bıçakçılarda yoğunluk arttı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye, Yüzme, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nın açılış töreni yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
16:58 Son dakika: Savaş akaryakıtı da etkiledi! Benzin ve motorine büyük zam, fiyat 17 lirayı geçti
16:58 Pique'den Galatasaray paylaşımı! Mesajla meydan okudu
16:38 Üniversite öğrencisinin şüpheli ölümü! Doğal gaz borusuna asılı halde bulundu! Cesedi bulan erkek arkadaşı serbest kaldı
16:37 Kim bu Ukraynalı Neonaziler, ordudaki güçleri ne? Onları neden hiç duymadık?
16:35 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli dizisinde bu akşam neler olacak?
16:34 50 çocuk vardı! Rusya saldırının ikinci gününde yetimhaneyi füzelerle vurdu
16:30 Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Kadirov: Zelenski, Putin'i arayıp özür dilesin
16:23 AB, Putin ve Lavron'a yaptırım kararı aldı
16:11 Zelenskiy'e bir destek mesajı da Şahan Gökbakar'dan geldi!
16:07 Gökçe Bahadır bugün evleniyor! Emir Ersoy davul zurna ile kız istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 17:06:23. #1.13#
SON DAKİKA: Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nın açılış töreni yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement