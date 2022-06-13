Sualtı Serbest Dalış Dünya Şampiyonası - Son Dakika
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Sualtı Serbest Dalış Dünya Şampiyonası

13.06.2022 14:03
Sualtı Serbest Dalış Dünya Şampiyonası

Sırbistan'da devam eden CMAS Indoor Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporcular 1'i altın 3 madalya kazandı.

Sırbistan'da devam eden CMAS Indoor Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporcular 1'i altın 3 madalya kazandı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Belgrad'da düzenlenen şampiyonaya 27 ülkeden 130 sporcu katılırken, Türkiye 16 sporcuyla temsil ediliyor.

Organizasyonun ikinci günü sabah seansında genç erkekler kategorisi bifin branşında Hamza Varol altın, Bilal Yalçın gümüş, Ege Yankı Güneş ise bronz madalya kazandı.

Aynı branşta büyük erkeklerde ise Görkem Gedik, Türkiye rekoru kırarak 7'nci oldu.

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Bakan Kasapoğlu'ndan milli dalış sporcularına tebrik Bakan Kasapoğlu'ndan milli dalış sporcularına tebrik Sualtı Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda millilerden 2'si altın 4 madalya Sualtı Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda millilerden 2'si altın 4 madalya
Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, Sırbistan, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sualtı Serbest Dalış Dünya Şampiyonası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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