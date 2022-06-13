Sualtı Serbest Dalış Dünya Şampiyonası

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Belgrad 'da düzenlenen şampiyonaya 27 ülkeden 130 sporcu katılırken, Türkiye 16 sporcuyla temsil ediliyor.

Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, Sırbistan, Türkiye, Spor, Son Dakika

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