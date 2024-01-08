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SUBÜ Erkek Basketbol Takımı Zonguldak'ta bronz madalya kazandı - Son Dakika
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SUBÜ Erkek Basketbol Takımı Zonguldak'ta bronz madalya kazandı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Erkek Basketbol Takımı, Zonguldak'ta düzenlenen Basketbol Bölgesel Lig Müsabakalarında üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Yalova Üniversitesi altın madalya, Kocaeli Üniversitesi ise gümüş madalya kazandı.

SUBÜ Erkek Basketbol Takımı Zonguldak\'ta bronz madalya kazandı
08.01.2024 - 12:57,
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SUBÜ Erkek Basketbol Takımı, Zonguldak'ta düzenlenen Basketbol Bölgesel Lig Müsabakalarında üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Erkek Basketbol Takımı, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) Basketbol Bölgesel Lig Zonguldak Grubu Müsabakalarını üçüncü olarak tamamladı. Müsabakalarda Yalova Üniversitesi altın madalya kazanırken Kocaeli Üniversitesi ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Spor Bilimleri Fakültesi Araştırma Görevlisi Seray Soydaş Yaralı antrenörlüğünde mücadele eden SUBÜ ise bronz madalya kazandı. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: SUBÜ Erkek Basketbol Takımı Zonguldak'ta bronz madalya kazandı - Son Dakika
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