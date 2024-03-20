SUBÜ Öğrencileri TÜSF Üniversiteler Ligi Atıcılık Türkiye Şampiyonası'nda Başarılı - Son Dakika
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SUBÜ Öğrencileri TÜSF Üniversiteler Ligi Atıcılık Türkiye Şampiyonası'nda Başarılı

SUBÜ Öğrencileri TÜSF Üniversiteler Ligi Atıcılık Türkiye Şampiyonası\'nda Başarılı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğrencileri, Trabzon'da düzenlenen TÜSF Üniversiteler Ligi Atıcılık Türkiye Şampiyonası'nda bireysel müsabakalarda gümüş madalya, takım müsabakalarında ise ikincilik kupası kazandı.

20.03.2024 12:15  Güncelleme: 12:16
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SUBÜ öğrencileri, Trabzon'da düzenlenen TÜSF Üniversiteler Ligi Atıcılık Türkiye Şampiyonası'nda bireysel müsabakaları bir gümüş madalya, takım müsabakalarını ise ikincilik kupası ile tamamladı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun (TÜSF) düzenlediği Üniversiteler Ligi Atıcılık Türkiye Şampiyonası'nda yer aldı. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin (KTÜ) ev sahipliğini yaptığı şampiyonadaki müsabakalar, Trabzon Gençlik Spor İl Müdürlüğü Poligonu'nda gerçekleştirildi. Şampiyonada SUBÜ öğrencisi Furkan Esat Özdin, Büyük Erkekler Havalı Tüfek Kategorisi'nde gümüş madalyanın sahibi oldu. Özdin, Serdar Gökçay ve Tunahan Altay'dan oluşan SUBÜ Erkek Havalı Tüfek Takımı ise 1696,9 puan elde ederek ikincilik kupasını kazandı. Takım müsabakalarında ilk sırayı Milli Savunma Üniversitesi alırken, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ise üçüncü oldu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Türkiye, Sakarya, Trabzon, Spor, Güncel, Son Dakika

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