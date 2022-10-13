SUBÜ öğrencilerinden iki dünya şampiyonluğu - Son Dakika
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SUBÜ öğrencilerinden iki dünya şampiyonluğu

13.10.2022 12:30
SUBÜ öğrencilerinden iki dünya şampiyonluğu

SUBÜ öğrencileri FISU tarafından düzenlenen Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası'nda iki dünya şampiyonluğu kazanırken, toplam 4 branşta 11 madalya topladı.

SUBÜ öğrencileri FISU tarafından düzenlenen Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası'nda iki dünya şampiyonluğu kazanırken, toplam 4 branşta 11 madalya topladı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğrencileri, Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) tarafından Samsun'da düzenlenen Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası'nda iki dünya şampiyonluğu kazandı. 75 Kilo Erkekler Kumite branşında Enes Bulut, 77 Kilo Grekoromen Stil Güreş branşında ise Abdülsamet Başar altın madalyanın sahibi oldu. SUBÜ öğrencileri toplamda ise 4 branşta 11 madalya topladı. 67 Kilo Erkekler Kumite branşında Ekrem Altuner Yılmaz dünya ikincisi, 61 Kilo Kadınlar Kumite branşında Fatma Naz Yenen dünya üçüncüsü oldu. Enes Bulut ve Ekrem Altuner Yılmaz Erkekler Takım Kumite branşında dünya üçüncüsü takımda yer aldılar. Aynı şekilde Fatma Naz Yenen ve Rabia Şentürk de Kadınlar Takım Kumite branşında dünya üçüncüsü olan takıma katkı sağladılar. Wushu branşında Mustafa Bedirhan Çapoğlu dünya üçüncüsü; Muay Thai braşında ise Muammer Can Şahin dünya ikincisi, Alperen Avcı dünya üçüncüsü oldular. - SAKARYA

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Kaynak: İHA

Dövüş Sporları, Sakarya, Samsun, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor SUBÜ öğrencilerinden iki dünya şampiyonluğu - Son Dakika

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