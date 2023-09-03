Süper Lig devi Beşiktaş'ta stoper takviyesi için sürpriz gelişme yaşandı. Siyah-beyazlı kulübe önerilen son isim Brezilyalı stoper David Luiz.
BeIN Sports'ta yer alan habere göre, Brezilya ekiplerinden Flamengo'da forma giyen oyuncu, menajerler tarafından Beşiktaş'a önerildi. Oyuncunun durumunu araştıran Beşiktaş, transferin gerçekleşmesi halinde David Luiz ile 1 artı 1 yıllık sözleşme imzalayacak. 36 yaşındaki futbolcuya imza parası olarak 500 bin euro, maaş olarak ise 2 milyon euro verilecek.
Transferin gerçekleşmesi halinde Beşiktaş, Flamengo'ya herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek. David Luiz'in Flamengo ile olan sözleşmesi 31 Aralık'ta sona eriyor.
Son Dakika › Spor › Sudan ucuz transfer! David Luiz, Beşiktaş'a imzayı atıyor - Son Dakika