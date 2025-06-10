Sude Bay, Polonya Şampiyonası'nda 3'üncü oldu

Polonya Şampiyonası'nda mücadele eden milli golfçü Sude Bay, kızlar kategorisinde 3'üncü sırayı aldı.
Türkiye Golf Federasyonunun açıklamasına göre, Rumianek kasabasında düzenlenen organizasyona 126 sporcu katıldı.
Kızlar kategorisinde yarışan Sude, toplam 230 (+14) gross skorla 3'üncülüğü elde etti.
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