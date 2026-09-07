Sude Koçar, wellness branşında Türkiye ikinciliği elde etti - Son Dakika
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Sude Koçar, wellness branşında Türkiye ikinciliği elde etti

Sude Koçar, wellness branşında Türkiye ikinciliği elde etti
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Düzce Üniversitesi öğrencisi Sude Koçar, İstanbul Yenikapı'da düzenlenen Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası'nda Genç Kadınlar Wellness kategorisinde Türkiye ikincisi oldu. Üniversite, başarısından dolayı Koçar'ı tebrik ederek antrenörlerine ve ailesine teşekkür etti.

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi öğrencisi Sude Koçar, Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası'nda Genç Kadınlar Wellness kategorisinde Türkiye ikincisi olarak önemli bir başarıya imza attı.

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 3. sınıf öğrencisi Sude Koçar, Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası'nda Türkiye ikincisi olarak büyük başarı elde etti. İstanbul Yenikapı Fuar Alanı'nda gerçekleştirilen şampiyonda Düzce Üniversitesi öğrencisi Sude Koçar, Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Genç Kadınlar Wellness kategorisinde gösterdiği üstün performansla Türkiye ikinciliğine imza attı.

Düzce Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, "Azmi, disiplinli çalışması ve özverisiyle elde ettiği bu önemli başarıdan dolayı Sude Koçar'ı gönülden tebrik ediyor, başarıda emeği geçen antrenörlerini ve ailesini kutluyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

Düzce Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sude Koçar, wellness branşında Türkiye ikinciliği elde etti - Son Dakika

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