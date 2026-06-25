Sude Naz Bayar Türkiye İkincisi Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sude Naz Bayar Türkiye İkincisi Oldu

Sude Naz Bayar Türkiye İkincisi Oldu
25.06.2026 09:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydınlı atlet Sude Naz Bayar, U20 Türkiye Şampiyonası'nda 100 metreyi 12.08 saniyede koşarak ikinci oldu.

Eskişehir'de gerçekleştirilen Türkiye şampiyonasında mücadele eden Aydınlı atlet Sude Naz Bayar, 12.08 saniyelik performansıyla Türkiye ikincisi oldu.

U20 Türkiye Atletizm Şampiyonası Eskişehir'in ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Çok sayıda sporcunun katıldığı şampiyonada sporcular kıyasıya rekabet ederken, Aydın'ı temsil eden sporcu Sude Naz Bayar, performansıyla dikkat çekti. Şampiyonadan madalya ile dönen başarılı sporcu 100 metre branşında kendisinden büyük rakipleriyle yarışmasına rağmen dikkat çeken bir performans sergileyerek 12.08 saniyelik en iyi derecesiyle Türkiye ikincisi oldu. Elde ettiği dereceyle Aydın'ı gururlandıran Sude Naz Bayar, 11 Temmuz 2026 tarihinde Romanya'nın Craiova kentinde düzenlenecek U20 Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı. Başarılı sporcuyu tebrik eden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, uluslararası arenada da 'başarı' temennisinde bulunuldu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Türkiye, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sude Naz Bayar Türkiye İkincisi Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taksim’de skandal görüntü Japon yayıncıyı rahatsız etti, esnaf müdahale etti Taksim'de skandal görüntü! Japon yayıncıyı rahatsız etti, esnaf müdahale etti
“Cumhur İttifakı Ocakları Başkanı“ diye gezen Ferhat Aydoğan için karar verildi "Cumhur İttifakı Ocakları Başkanı" diye gezen Ferhat Aydoğan için karar verildi
Kamyon devrildi, milyonlarcası şehre dağıldı: Evde kalın Kamyon devrildi, milyonlarcası şehre dağıldı: Evde kalın
İş insanı Mehmet Çaput geride veda mektubu bırakarak intihar etti İş insanı Mehmet Çaput geride veda mektubu bırakarak intihar etti
WhatsApp’ta bir dönem resmen kapandı 7 yıl sonra CEO değişikliği WhatsApp’ta bir dönem resmen kapandı! 7 yıl sonra CEO değişikliği
3 bin yıllık apartman Tam 100 odası var 3 bin yıllık apartman! Tam 100 odası var

09:59
Okan Buruk’un oğlunu görenler tanıyamadı Boyu babasını geçti
Okan Buruk'un oğlunu görenler tanıyamadı! Boyu babasını geçti
09:08
Venezuela’nın yaşadığı yıkım denizin ortasından bile göründü
Venezuela'nın yaşadığı yıkım denizin ortasından bile göründü
08:46
Kerem Galatasaray’ın yıldızına “Lan gerizekalı“ dedi, ortalık karıştı
Kerem Galatasaray'ın yıldızına "Lan gerizekalı" dedi, ortalık karıştı
07:40
Trump: Venezuela’da ciddi sayıda can kaybı var, yardım etmeye hazırız
Trump: Venezuela'da ciddi sayıda can kaybı var, yardım etmeye hazırız
07:31
Seferihisar ve Balçova belediyelerine operasyon Başkanlar gözaltına alındı
Seferihisar ve Balçova belediyelerine operasyon! Başkanlar gözaltına alındı
06:29
Dünya Kupası’nda tarih yazan birileri var İlk kez son 32 turuna yükseldiler
Dünya Kupası'nda tarih yazan birileri var! İlk kez son 32 turuna yükseldiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2026 10:10:01. #7.13#
SON DAKİKA: Sude Naz Bayar Türkiye İkincisi Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.