Sude Naz Bayar Türkiye İkincisi Oldu

Eskişehir'de gerçekleştirilen Türkiye şampiyonasında mücadele eden Aydınlı atlet Sude Naz Bayar, 12.08 saniyelik performansıyla Türkiye ikincisi oldu.

U20 Türkiye Atletizm Şampiyonası Eskişehir'in ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Çok sayıda sporcunun katıldığı şampiyonada sporcular kıyasıya rekabet ederken, Aydın'ı temsil eden sporcu Sude Naz Bayar, performansıyla dikkat çekti. Şampiyonadan madalya ile dönen başarılı sporcu 100 metre branşında kendisinden büyük rakipleriyle yarışmasına rağmen dikkat çeken bir performans sergileyerek 12.08 saniyelik en iyi derecesiyle Türkiye ikincisi oldu. Elde ettiği dereceyle Aydın'ı gururlandıran Sude Naz Bayar, 11 Temmuz 2026 tarihinde Romanya'nın Craiova kentinde düzenlenecek U20 Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı. Başarılı sporcuyu tebrik eden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, uluslararası arenada da 'başarı' temennisinde bulunuldu. - AYDIN