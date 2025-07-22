Milli tekvandocu Sude Yaren Uzunçavdar, FISU 2025 Dünya Yaz Üniversite Oyunları'nda (Universiade), kadınlar 73 kiloda şampiyon oldu.
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin açıklamasına göre Almanya'nın Rhine-Ruhr şehrinde devam eden oyunlarda Sude Yaren Uzunçavdar, yarı finalde Güney Kore'den Seungju Oh'u 2-0 mağlup ederek finale yükseldi.
Milli sporcu Sude Yaren Uzunçavdar, finalde de Belçikalı Sarah Chaari'yi yenerek kürsünün ilk basamağında yer aldı.
Son Dakika › Spor › Sude Yaren Uzunçavdar Dünya Şampiyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?