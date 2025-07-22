Sude Yaren Uzunçavdar Dünya Şampiyonu

Milli tekvandocu Sude Yaren Uzunçavdar, FISU 2025 Dünya Yaz Üniversite Oyunları'nda (Universiade), kadınlar 73 kiloda şampiyon oldu.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin açıklamasına göre Almanya'nın Rhine-Ruhr şehrinde devam eden oyunlarda Sude Yaren Uzunçavdar, yarı finalde Güney Kore'den Seungju Oh'u 2-0 mağlup ederek finale yükseldi.

Milli sporcu Sude Yaren Uzunçavdar, finalde de Belçikalı Sarah Chaari'yi yenerek kürsünün ilk basamağında yer aldı.