Sudenaz Dokgöz’ün Hedefi Avrupa Şampiyonası - Son Dakika
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Spor

Sudenaz Dokgöz’ün Hedefi Avrupa Şampiyonası

Ordulu boksör Sudenaz Dokgöz, gençler kategorisinde başarılar elde ederek Avrupa şampiyonluğu istiyor.

14.05.2025 11:35
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Ordulu milli boksör Sudenaz Dokgöz, daha önce minikler ve yıldızlar kategorilerinde elde ettiği başarıları gençler kategorisinde de sürdürmek istiyor.

Ordu Büyükşehir Beldiyespor Kulübü sporcusu 17 yaşındaki Sudenaz Dokgöz, 6 yıl önce başladığı sporda minikler, üst minikler ve yıldızlar kategorilerinde birçok başarıya ulaştı.

Sudenaz'ın, miniklerde Türkiye şampiyonluğu ve Avrupa üçüncülüğü, üst miniklerde iki kez Türkiye şampiyonluğu ve Avrupa üçüncülüğü, yıldızlar kategorisinde ise Türkiye ikinciliği ve üçüncülüğü bulunuyor.

Gençler kategorisine yükselen milli boksör, geçen ay Okullar Arası Gençler Türkiye Şampiyonası'nda altın, Gençler Ferdi Türkiye Şampiyonası'nda ise gümüş madalya kazandı.

Elde ettiği başarının ardından milli takım kapına katılmaya hak kazanan lise öğrencisi Sudenaz Dokgöz, bu yıl yapılması planlanan Okullar Arası Avrupa Şampiyonası ile Gençler Avrupa Şampiyonası'na katılarak kürsünün en üst basamaklarını hedefliyor.

"Başarılı olmanın tek yolu disiplinden geçiyor"

Sudenaz Dokgöz, AA muhabirine, 6. sınıfta antrenörü İbrahim Gündoğdu'nun teşvikleriyle başladığı boksu çok sevdiğini söyledi.

Boksa başladığı günden bu yana çeşitli kategorilerde altın, gümüş ve bronz madalyalar kazandığını belirten sporcu, başarı merdivenlerini adım adım çıkmaya devam ettiğini vurguladı.

Günde çift antrenman yaparak şampiyonalara hazırlandığını anlatan Sudenaz, bunun meyvelerini gittiği her organizasyonda aldığını ifade etti.

Milli sporcu, kariyerine gençler kategorisinde devam ettiği ve maçlara 75 kiloda çıktığını belirterek, gençler kategorisinde yeni başarılara imza atmak istediğinin altını çizdi.

Avrupa'da şampiyon olmak istediğini dile getiren Sudenaz Dokgöz, "Şimdiye kadar elde ettiğim başarılarımı Gençler Avrupa Şampiyonası'nda sürdürmek istiyorum. Altın madalya kazanmayı ve İstiklal Marşı'mızı okutmanın sözünü veriyorum. Başarılı olmanın tek yolu disiplinden geçiyor. Ben de bu azim ve disiplinle çalışmalarımı sürdürüyorum." dedi.

"En büyük hedefimiz 2028 Olimpiyatları'nda yer alabilmek"

Antrenör İbrahim Gündoğdu ise Sudenaz Dokgöz'ün yükseldiği gençler kategorisinde yeni başarılar hedeflediğini söyledi.

Genç sporcunun çok çalışmanın karşılığını katıldığı her turnuvada aldığını ifade eden Gündoğdu, bu durumun kendilerini çok gururlandırdığını ve mutlu ettiğini anlattı.

Sudenaz Dokgöz'ün bu yıl hem Okullar Arası Avrupa Şampiyonası hem de Gençler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edeceğini aktaran Gündoğdu, "Sudenaz Dokgöz'ün hedefi bu şampiyonalarda altın madalya alarak İstiklal Marşı'mızı okutmak. Sonrasında dünya şampiyonu olmak. En büyük hedefimiz ise 2028 Olimpiyatları'nda yer alabilmek. Ben kendisine güveniyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Sudenaz Dokgöz’ün Hedefi Avrupa Şampiyonası - Son Dakika

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