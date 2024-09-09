Spor

Afyonkarahisar Süper Amatör Liginde mücadele eden Şuhut Belediye Hisarspor'da kongre heyecanı yaşandı.

Kongre Şuhut Belediye Hisarspor lokalinde yapıldı. Yönetim ve denetim kurulları faaliyet raporları ile gelir, gider raporlarının okunmasının ardından kongrede seçime gidildi. Tek liste olarak yapılan Şuhut Belediye Hisarspor Kulübü Başkanı Abdullah Zeybek yeniden göreve seçildi. Yönetim kurulu üyeleri ise Mesut Çelikkanat, Murat Dede, Oktay Göçen, Abdülkadir Zeybek, Erdal Yüksel'den oluştu. - AFYONKARAHİSAR