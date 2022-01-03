Şuhut Hisarspor, Bayatspor'a gol olup yağdı

Afyonkarahisar'da Süper Amatör Lig 10. hafta futbol müsabakasında Şuhut Hisar spor, Bayatspora konuk oldu. Karşılaşma Şuhut Hisarspor'un 5-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Bayat Şehir Stadyumu'nda oynanan futbol müsabakada, Şuhut Hisarspor, 10. dakikada Ahmet Gülgün'ün golü ile 1-0 öne geçti. Zaman zaman gergin dakikaların yaşandığı süper amatör ligi futbol karşılaşmasında Şuhut temsilcisi yeşil beyazlılar yıldız futbolcusu Deniz Orhan'ın muhteşem kafa golüyle durumu 2-0 yaptı. Şuhut Hisarspor farkı açmak için elinden gelen mücadeleyi verirken Hasan Keskin'in 37. dakikada attığı golle farkı 3'e çıkardı. Bayat Şehir Stadyumu'nda oynanan Süper Amatör Ligi spor müsabakasında ev sahibi Bayat Spor'u gol yağmuruna tutarken 48. dakikada Yücel Umut Uğuz'un golüyle rakibi karşısında 4-0 öne geçti. Ev sahibi Bayatspor'un tek golünü ise 76. dakikada Mevlüt Kaymaz kaydetti. Şuhut Hisarspor 90+2 dakikada Saffet Dönmez'in golüyle rakibi Bayat Sporu 5-1'lik skorla yenip önemli bir 3 puan alarak Lig puan sıralamasında ikinci sıradaki yerini korudu. - AFYONKARAHİSAR