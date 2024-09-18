Şuhut'ta Yetenek Tarama Programı Başladı - Son Dakika
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Spor

Şuhut'ta Yetenek Tarama Programı Başladı

Şuhut\'ta Yetenek Tarama Programı Başladı

Şuhut'ta 45 öğrenci, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği yetenek tarama programında seçildi.

18.09.2024 10:22
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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen yetenek tarama programı sonucunda seçilen 45 öğrenci, antrenmanlara başladı.

Bu program, geleceğin başarılı sporcularını keşfetmek ve yetiştirmek amacıyla gerçekleştirildi. Şuhut Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün koordinasyonunda yürütülen çalışmalar, öğrenciler ve aileleri tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın her yıl düzenlediği yetenek tarama programı, çocukların sportif yeteneklerini erken yaşta keşfetmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda, Şuhut ilçesinde de geniş katılımlı bir yetenek taraması gerçekleştirildi. Üçüncü sınıf öğrencileri arasından seçilen 45 yetenekli öğrenci, fiziksel dayanıklılık, hız, koordinasyon ve denge gibi çeşitli alanlarda yapılan testler sonucunda belirlendi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Şuhut'ta Yetenek Tarama Programı Başladı - Son Dakika

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