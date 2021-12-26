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Şuhutlu öğrencilerden Afyonspor'a pankartlı destek - Son Dakika

Şuhutlu öğrencilerden Afyonspor'a pankartlı destek

26.12.2021 15:05
Şuhutlu öğrencilerden Afyonspor'a pankartlı destek

Afyonkarahisar'da Şuhutlu gençler bugün oynanan Afyonspor-Çorum FK karşılaşmasında açtıkları pankartla Afyonspor'a destek verdi.

Afyonkarahisar'da Şuhutlu gençler bugün oynanan Afyonspor- Çorum FK karşılaşmasında açtıkları pankartla Afyonspor'a destek verdi.

Şuhut Kaymakamlığı tarafından organizasyonuyla lise öğrencilerinden oluşan bir grup Afyonspor-Çorum FK futbol müsabakasında Afyonspor'a destek vermek için tribündeki yerini aldı. Şuhut Kaymakamlığı tarafından yapılan "Şuhut Afjet Afyonspor'a Başarılar Diler" pankartı açan öğrenciler tezahüratlarla mor beyazlı Afyonspor'a destek verdi. - AFYONKARAHİSAR

Şuhutlu öğrencilerden Afyonspor'a pankartlı destek
Şuhutlu öğrencilerden Afyonspor'a pankartlı destek
Şuhutlu öğrencilerden Afyonspor'a pankartlı destek

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Karahisar, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Şuhutlu öğrencilerden Afyonspor'a pankartlı destek - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Şuhutlu öğrencilerden Afyonspor'a pankartlı destek - Son Dakika
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