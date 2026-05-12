Süleyman Şahin Yeniden Başkan

TÜRKİYE Kayak Federasyonu 6'ncı Olağan Genel Kurulu'nda, Tarkan Soyak ve mevcut başkan Süleyman Şahin başkanlık için yarıştı. Şahin, 176 oy alarak tekrar Türkiye Kayak Federasyonu başkanı seçildi.

Türkiye Kayak Federasyonu'nu 6'ncı Olağan Mali Genel Kurulu ile 6'ncı Olağan Seçimli Genel Kurulu'na 250 delegeden 240'ı katıldı. Süleyman Şahin, 176 oy alarak 4 yıllığına Türkiye Kayak Federasyonu başkanı seçildi. Yönetim ve denetleme kurulu raporlarının ibra edildiği genel kurulda 2 oy geçersiz sayılırken, Şahin'in rakibi Tarkan Soyak ise 62 oyda kaldı. Süleyman Şahin'in yönetim listesinde; Mehmet Ata Öztürk, Erdal Arıkan, Volkan Burak Mumcu, Ali İhsan Kabakçı, Atınç Taşdemir, Selim Bağrıyanık, Tekin Bingöl, Ahmet Üstüntaş, Fikret Ören, Atakan Alaftargil yer aldı.

BAŞKAN ŞAHİN: TÜRK KAYAĞI'NI OLİMPİYAT HEDEFİNE TAŞIYALIM

Türkiye Kayak Federasyonu'nu başkanlığına yeniden seçilen Şahin zafer konuşmasında, spora ve kayak branşına yakışan bir genel kurulun gerçekleştirildiğini ifade ederek, "Bugün kazanan Türk kayağı olmuştur. Bugün kazanan bu salondaki tüm delegelerimiz olmuştur. Ben destek veren, vermeyen bütün camiaya teşekkür ediyorum. Hep birlikte olacağız. Kayağı birlikte ileriye taşıyacağız. Bu bir hizmet yarışıdır. Bundan sonraki sorumluluklarımız daha da arttı. Bizlere vermiş olduğunuz bu destek bizlerin sorumluluğunu bugünden itibaren daha da arttırdı. Bundan sonra daha hızlı hareket edeceğiz. Daha güzel işler yapacağız. Kayağı hizmet etmek isteyen bütün paydaşlarımız, bütün arkadaşlarımız bizler için kıymetli. Bugün, Gençlik ve Spor Bakanlığımızdan da aldığımız güçle Türk kayağını artık hak ettiği noktaya el ele taşıyacağız. Bugünü bir milat kabul edelim. Türk kayağını olimpiyat hedefine, olimpiyat zirvesine taşıyalım. Kayak turizmini en yukarılara çıkaralım. Milyarlarca dolarlık bir kayak turizmi pastası var. Ülkemizin bu noktada en iyi şekilde yararlanmasını sağlayalım. Türkiye'nin kayak potansiyeli olan tüm coğrafyasında her noktanın etkin hale gelmesini hep birlikte sağlayacağız. Elbette yapılacak çok işimiz var. Bundan sonra birlik beraberlik içerisinde güç birliği ile hedeflerimize gitmenin projelerini ve çalışmalarını başlatacağız. Mevcut kulüplerimizi destekleyeceğiz. Olimpiyat hedefi olan sporcularımızı her gün takip edeceğiz. Antrenörlerimizin gelişimleri için dünyadaki bilimdeki gelişmeleri takip ederek daha iyi bir antrenman periyotlama yapmasını sağlayacağız" diye konuştu.