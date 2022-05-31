Süleymanpaşa spor şehri olma yolunda hızla ilerliyor - Son Dakika
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Süleymanpaşa spor şehri olma yolunda hızla ilerliyor

31.05.2022 10:47
Süleymanpaşa spor şehri olma yolunda hızla ilerliyor

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından hizmete kazandırılan Karadeniz Mahallesi Kadir Çebi Spor Tesisleri'nin açılışı gerçekleştirildi.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından hizmete kazandırılan Karadeniz Mahallesi Kadir Çebi Spor Tesisleri'nin açılışı gerçekleştirildi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Eski Tekirdağ Belediye Başkanı Kadir Çebi, AK Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanı Sezai Çetin, meclis üyeleri, vatandaşlar ve sporcu gençlerin katıldığı, Karadeniz Mahallesi'nde gerçekleştirilen açılış töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Törende kürsüye ilk gelen isim, Süleymanpaşa Belediyesi Etüt ve Proje Müdürü Gülcan Erol oldu. Erol, projenin teknik detayları ile ilgili bilgilendirmede bulundu.

Daha sonra tesislere adı verilen Eski Tekirdağ Belediye Başkanı Kadir Çebi konuşmasını gerçekleştirdi. Çebi, görev yaptığı dönem de dahil olmak üzere hiç bu kadar heyecan hissetmediğini dile getirdi. Çebi, mahalleye kazandırılan tesisin hayırlı olması dileklerini paylaşarak, adının bu tesise verilmesi dolayısıyla emeği geçen herkese teşekkür etti. Konuşmanın ardından sahneye gelen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Çebi'ye Tekirdağ'a gerçekleştirdiği hizmetler için çiçek takdim ederek teşekkürlerini iletti.

Bin kamyon hafriyat çıktı

Başkan Yüksel, Karadeniz Mahallesi'nde gerçekleştirilen spor tesisleri ile diğer yatırım ve hizmetler hakkında bilgilendirmede bulundu. Yüksel, Karadeniz Mahallesi Kadir Çebi Spor Tesisleri projesinin hayata geçirildiği alanın hafriyat ve çöplerden oluşan devasa bir tepe halinde olduğunu, bin kamyondan fazla hafriyatın alandan uzaklaştırılarak tesislerin bu açılan alana inşa edildiğini belirtti. Aylar süren hafriyat kaldırma çalışmalarının ardından, ortaya çıkan alanda iki etaptan oluşan bir proje hazırladıklarını kaydeden Yüksel, ilk etap olan spor tesislerinin tamamlandığını ve ikinci etap çerçevesinde bir kapalı pazaryeri ve bir polis noktası inşa edeceklerini sözlerine ekledi.

Başkan Yüksel, sahip çıkmanın önemine değindi

Tesislerin çok daha önce açılmasını planladıklarını ancak bazı şahısların tamamlanan tesislere büyük boyutta zarar vermesi nedeniyle, ikinci bir çalışma ile 500 bin TL'lik fazladan harcama yapılarak tesislerin şimdiki haline getirildiğini hatırlatan Başkan Yüksel, yapılan yatırımların korunması gerektiğini ve bu konuda mahalle sakinlerine çok iş düştüğünü aktardı. Yüksel, sözlerini Karadeniz TOKİ bölgesinde geçtiğimiz yıldan kalan birkaç cadde ve sokakta yol çalışmalarının en kısa sürede tamamlanacağı ve bölgeye ulusal bir market zincirinin bir şubesinin açılması için girişimlerin olumlu sonuçlandığı müjdesini vererek tamamladı.

Açılış töreni, protokol konuşmalarının ardından açılış kurdelesinin kesilmesi ile sona erdi.

Minik sporcularla eğlenceli anlar yaşadı

Tören sonrası Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ve Tekirdağ Eski Belediye Başkanı Kadir Çebi tesisi gezdi. Minik sporcuların oyunlarına ortak olup penaltı atışı yapan Yüksel ve Çebi eğlenceli anlar yaşanmasına vesile oldular. - TEKİRDAĞ

Süleymanpaşa spor şehri olma yolunda hızla ilerliyor
Süleymanpaşa spor şehri olma yolunda hızla ilerliyor
Süleymanpaşa spor şehri olma yolunda hızla ilerliyor
Süleymanpaşa spor şehri olma yolunda hızla ilerliyor
Süleymanpaşa spor şehri olma yolunda hızla ilerliyor

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Kaynak: İHA

Cüneyt Yüksel, Karadeniz, AK Parti, Tekirdağ, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süleymanpaşa spor şehri olma yolunda hızla ilerliyor - Son Dakika


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