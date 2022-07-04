Süleymanpaşalı kadınlar güne sporla başlayacak - Son Dakika
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Süleymanpaşalı kadınlar güne sporla başlayacak

04.07.2022 10:03
Süleymanpaşalı kadınlar güne sporla başlayacak

Süleymanpaşa Belediyesi, yaz boyunca haftanın üç günü üç farklı noktada uzman eğitmenler eşliğinde sabah sporu etkinliği düzenliyor.

Süleymanpaşa Belediyesi, yaz boyunca haftanın üç günü üç farklı noktada uzman eğitmenler eşliğinde sabah sporu etkinliği düzenliyor.

Süleymanpaşa'da yaşayan kadınlara yönelik olarak hayata geçirilen 'Güne Sporla Başlıyoruz' etkinliği ile hanımlar şehrin en güzel mekanlarında, eğitmenler eşliğinde sabah sporu yapabilecekler.

Haftada üç gün deniz kenarında sabah sporu keyfi

Yaz boyunca her hafta pazartesi, çarşamba ve cuma günleri sabah 08.30'da gerçekleştirilecek olan sabah sporu etkinliğine her yaştan kadınlar katılabilecek. Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Güne Sporla Başlıyoruz etkinliği, her pazartesi Altınova Mahallesi'nde tamamen yenilenen sahil şeridindeki Gazi Hasan Paşa Parkı'nda, her çarşamba Rumeli İskelesi'nde ve her cuma Cumhuriyet Mahallesi'nde sıfırdan inşa edilerek hizmete kazandırılan Alkaya Sahili'nde hanımları bekliyor olacak. Etkinlik tamamen ücretsiz olup, herhangi bir kayıt yaptırmak gerekmiyor. Hanımlar Süleymanpaşa Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikle sabahları deniz kenarında sabah sporu keyfi yaşayacaklar.

Başkan Yüksel'den hanımlara davet

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Süleymanpaşa'da yaşayan tüm hanımlara davette bulunarak, "Süleymanpaşa'mızda yaşayan hanımlarımızı, yaz boyunca haftanın 3 günü uzman eğitmenler eşliğinde düzenleyeceğimiz sabah sporunda buluşturuyoruz. Daha sağlıklı bir yaşam için tüm hanımlarımızı, her pazartesi Altınova Sahili Gazi Hasan Paşa Parkımızda, her çarşamba Rumeli İskelemize ve her cuma Alkaya sahilimizde saat 08.30'da düzenleyeceğimiz spor etkinliğimize bekliyoruz" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

Rumeli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süleymanpaşalı kadınlar güne sporla başlayacak - Son Dakika

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