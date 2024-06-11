Spor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Sultandağı Gençlik Kampı, 130 öğrencinin katılımıyla gerçekleşti.

Öğrenciler, doğayla iç içe, çeşitli aktivitelerle güzel bir hafta geçirme fırsatı buldular.

Kampın ana amacı, gençlerin sosyal, kültürel ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlamak ve onlara unutulmaz anılar biriktirmelerine yardımcı olmak olarak belirtildi.

Kamp boyunca öğrenciler okçuluk, halkoyunları, bileklik yapımı, matrak ile akıl ve zeka oyunları gibi birçok farklı etkinliğe katıldı.

Öğrenciler kampın kendilerine kazandırdığı deneyimlerden memnun kaldıklarını ifade ederek ilgililere teşekkür ettiler. - AFYONKARAHİSAR