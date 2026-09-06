Sultanhisar'da GSB Spor Okulları ve Yaz Kulübü kapanış şenliğinde çocuklar doyasıya eğlendi - Son Dakika
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Sultanhisar'da GSB Spor Okulları ve Yaz Kulübü kapanış şenliğinde çocuklar doyasıya eğlendi

Sultanhisar\'da GSB Spor Okulları ve Yaz Kulübü kapanış şenliğinde çocuklar doyasıya eğlendi
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Sultanhisar'da GSB Spor Okulları ve Gençlik Merkezi Yaz Kulübü için kapanış şenliği düzenlendi. Programa Kaymakam Ali Ekber Ateş ve Belediye Başkan Yardımcısı Okan Yalçınkaya katılırken, çocuklar ve gençler sportif etkinliklerde keyifli anlar yaşadı.

Sultanhisar'da Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Spor Okulları ve Gençlik Merkezi Yaz Kulübü'nün kapanış şenliği gerçekleştirildi.

Sultanhisar'da düzenlenen programa Kaymakam Ali Ekber Ateş, Sultanhisar Belediye Başkan Yardımcısı Okan Yalçınkaya, ilçe kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Program kapsamında çeşitli sportif etkinlikler düzenlenirken, çocuklar ve gençler etkinliklerde doyasıya eğlendi. Spor dolu yaz döneminin kapanışı dolayısıyla gerçekleştirilen şenlikte çocuklar ve gençler keyifli anlar yaşadı. Etkinlikte çocukların ve gençlerin sportif faaliyetlere katılımının artırılması ve yaz döneminin verimli geçirilmesine yönelik çalışmaların önemi bir kez daha ortaya konuldu. Program, gerçekleştirilen etkinliklerin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA

Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Gençlik, Güncel, Yaşam, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Sultanhisar'da GSB Spor Okulları ve Yaz Kulübü kapanış şenliğinde çocuklar doyasıya eğlendi - Son Dakika
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