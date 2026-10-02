Sultanlar Ligi'ne çıkan Yüntaş'ta Çokşen, ligde kalmayı öncelik olarak açıkladı - Son Dakika
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Sultanlar Ligi'ne çıkan Yüntaş'ta Çokşen, ligde kalmayı öncelik olarak açıkladı

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Afyon Belediye Yüntaş Başantrenörü Gökhan Çokşen, Sultanlar Ligi'ne çıkan takımının bu sezon önceliğinin ligde kalmak olduğunu söyledi. Çokşen, Afyonkarahisar'ın voleybol ve basketbol kültürü olduğunu, en önemli konunun halkın takıma destek olup olmayacağı olduğunu söyledi.

Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş Takımı Başantrenörü Gökhan Çokşen, gazetecilerle buluştu.

Çokşen, termal bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Afyonkarahisar'ın voleybol ve basketbol kültürü olan bir şehir olduğunu söyledi.

Seyircinin üst düzey bilinçli olduğunu dile getiren Çokşen, şöyle konuştu:

"Burada en önemli konu ise Afyonkarahisar halkının takımına son noktaya destek olup olmayacağıdır. Çok kaliteli kadrolar var. Bana göre Türkiye'deki son 10 senenin en kaliteli Sultanlar Ligi. Eskiden hep bir boşluk vardı. Alt dört sıra için en azından 4 takım yarışırdı. Bugün baktığınızda artık altı ve yedinci takımdan sonraki ara takımda her şey olabilir."

Sultanlar Ligi'ne çıkan takımının bu seneki önceliğinin ligde kalabilmek olduğunu aktaran Çokşen, "Üstüne koyabilir miyiz? Bunu, zaman, lig ve rakiplerin performansı gösterecek." dedi.

Kaynak: AA
BasketbolVoleybolAfyonSporSon Dakika

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