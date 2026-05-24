Suna Saraçoğlu Avrupa İkincisi

Avrupa Karate Şampiyonası'nda milli para sporcu Suna Saraçoğlu, gümüş madalya kazandı.
Almanya'nın Frankfurt kentindeki Eissporthalle'de düzenlenen şampiyonanın son gününde; milli para karateci Suna Saraçoğlu, görme engelliler kadın kata finalinde Çekya'dan Veronika Kamenska ile karşılaştı.
Çek sporcu müsabakayı 40 puanla tamamlarken, 38,6 puanda kalan ay-yıldızlı karateci, Avrupa ikincisi oldu.
