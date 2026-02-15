Sungurlu Belediyespor 3-0 Kazandı

Arabica Coffee House Erkekler Voleybol 1. Ligi'nin 26. haftasında Sungurlu Belediyespor, evinde Ünsal Group Şirin Akademi'yi 3-0 yendi.
Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip, 25-18, 25-19, 25-19'luk setlerle 3-0 kazandı.
Sungurlu Belediyespor, sezonun evindeki son maçında aldığı galibiyetle puanını 51'e yükselterek, lig sıralamasında 2. sıradaki yerini korudu.
