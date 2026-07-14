Sungurlu Belediyespor, Fatih Eren Uğur'u Kadrosuna Kattı - Son Dakika
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Sungurlu Belediyespor, Fatih Eren Uğur'u Kadrosuna Kattı

14.07.2026 16:30
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Voleybol Efeler Ligi'nde Sungurlu Belediyespor, 36 yaşındaki orta oyuncu Fatih Eren Uğur ile sözleşme imzaladı.

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Sungurlu Belediyespor, orta oyuncu Fatih Eren Uğur ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, kariyerinde TOFAŞ, Ziraat Bankası, Spor Toto, Halkbank, Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Galatasaray formalarını giyen 36 yaşındaki oyuncunun Sungurlu Belediyespor'a katıldığı belirtildi.

Sungurlu Belediyespor'un güçlü kadro yapılanmasının devam ettiğinin vurgulandığı açıklamada, Fatih Eren Uğur'a kırmızı-siyahlı forma altında başarı dilekleri iletildi.

Kaynak: AA

Fatih Eren, Voleybol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sungurlu Belediyespor, Fatih Eren Uğur'u Kadrosuna Kattı - Son Dakika

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