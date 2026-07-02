Sungurlu Belediyespor güreşte kadrosunu güçlendirdi - Son Dakika
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Sungurlu Belediyespor güreşte kadrosunu güçlendirdi

Sungurlu Belediyespor güreşte kadrosunu güçlendirdi
02.07.2026 19:13  Güncelleme: 19:23
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Sungurlu Belediyespor, Avrupa ve dünya şampiyonalarında başarı elde eden milli güreşçilerle anlaşarak güçlü bir kadro oluşturdu. Yeni yapılanma kapsamında U23 Avrupa Şampiyonu Mert İlbars, Avrupa bronz madalyalı Samet Yaldıran ve diğer başarılı sporcular takıma katıldı. Belediye Başkanı Muhsin Dere, hedeflerinin Sungurlu'yu güreşte yeniden zirveye taşımak olduğunu söyledi.

Sungurlu Belediyespor, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda başarı elde eden güreşçileri kadrosuna kattı.

Sungurlu Belediyespor, Avrupa ve dünya şampiyonalarında Türkiye'yi temsil eden milli sporcularla anlaşma sağladı. Kulüp bünyesinde düzenlenen imza töreninde yeni kadro kamuoyuna tanıtıldı. Yeni yapılanma kapsamında U23 Avrupa Şampiyonu, dünya ikincisi ve dünya üçüncüsü Mert İlbars, Avrupa bronz madalyalı Samet Yaldıran, Gençler Dünya bronz madalyalı Tansel Can Örtücü ile Utku İlbars, Oğuz Kayar, Ömer Vargeloğlu, Abdullah Nuri Bayır ve Sefa Şakar Sungurlu Belediyespor kadrosunda yer aldı. Samet Yaldıran ve Oğuz Kayar'ın antrenör-sporcu, Sefa Şakar'ın ise antrenör olarak görev yapacağı belirtildi.

İmza töreninde konuşan Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, ilçenin güreş alanında önemli bir geçmişe sahip olduğunu belirterek, "Sungurlu, Türk güreşine yıllarca önemli sporcular kazandırdı. Bugün attığımız bu imzalar, ilçemizi yeniden minderde zirveye taşıyacak güçlü bir vizyonun başlangıcıdır. Hedefimiz sadece Türkiye'de değil, Avrupa ve dünya şampiyonalarında da Sungurlu Belediyespor'un adını kürsüde duyurmaktır" dedi.

Kulüp Başkanı Yılmaz Çağlıyan da oluşturulan kadronun gelecek adına önemli bir yatırım olduğunu ifade etti. Çağlıyan, altyapıdan yetişecek sporcuların milli güreşçilerle aynı ortamda çalışma imkanı bulacağını belirtti.

Milli Takım Güreş Antrenörü Çelebi Bayır ise Sungurlu Belediyespor'un güçlü bir yapılanma sürecine girdiğini dile getirerek, "Bu forma altında çok sayıda şampiyonluk yaşayacağımıza inanıyorum. Sungurlu, yeniden güreşin önemli merkezlerinden biri olacak" diye konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sungurlu Belediyespor güreşte kadrosunu güçlendirdi - Son Dakika

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