Sungurlu Belediyespor, SMS Grup Efeler Ligi'nde ilk 8 hedefiyle hazırlanıyor - Son Dakika
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Sungurlu Belediyespor, SMS Grup Efeler Ligi'nde ilk 8 hedefiyle hazırlanıyor

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Sungurlu Belediyespor, SMS Grup Efeler Ligi\'nde ilk 8 hedefiyle hazırlanıyor
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SMS Grup Efeler Ligi'ne ilk kez yükselen Sungurlu Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, ligde ilk 8'e girmeyi amaçlıyor. Başantrenör Okan Demirbaş, 4'ü yabancı 8 transferle güçlenen takımın her rakiple mücadele edecek seviyede olduğunu söyledi.

KEMAL CEYLAN/CAHİT EMRALİ - Sungurlu Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, bu sezon ilk kez mücadele edeceği SMS Grup Efeler Ligi'nde ilk 8'de kalmayı hedefliyor.

Kırmızı-siyahlı takım, iki sezon önce AXA Sigorta Erkekler Voleybol 2. Lig finallerinde Denizlispor Civildir'i 3-0 yenerek 1. Lig'e yükseldi.

Geçen sezonun sonunda da Arabica Coffee House Erkekler Voleybol 1. Lig play-off finalinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor'u 3-1 mağlup eden Sungurlu Belediyespor, SMS Grup Efeler Ligi'ne çıktı.

Bulunduğu liglerde üst üste şampiyon olarak SMS Grup Efeler Ligi'ne yükselen Sungurlu Belediyespor, ligde kalıcı olmayı hedefliyor.

Transfer döneminde Kemal Kayhan, Kyle Ensing, Osmany Uriarte Mestre, Fatih Eren Uğur, Kaloyan Balabanov gibi bilinen isimleri kadrosuna katan Sungurlu Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarını Sungurlu'daki Mahmut Atalay Spor Salonu'nda sürdürüyor.

Öte yandan Mahmut Atalay Spor Salonu, Sungurlu Belediyespor tarafından Efeler Ligi kriterlerine uygun hale getirildi. Bakım ve onarım çalışmaları tamamlanan salonun zemini ve tribünü de yenilendi.

Sungurlu, en üst ligde temsil edilecek

Sungurlu Belediyespor Genel Koordinatörü Mustafa Özdemir, AA muhabirine, 1990'da kurduğu ve başantrenörlüğünü yaptığı kulübü en üst lige çıkarmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Son iki sezonda elde edilen şampiyonlukların ardından antrenörlükten genel koordinatörlük görevine geçtiğini belirten Özdemir, ilçenin Belediye Başkanı Muhsin Dere'nin desteğiyle Efeler Ligi'nde temsil edileceğini dile getirdi.

Sungurlu'da voleybol sporunun ilgi gördüğünü, gelen sporcuların da takıma adapte olmasıyla iki sezon üst üste şampiyonluk kazanıldığını anlatan Özdemir, Efeler Ligi'nde de başarılı olmak istediklerini kaydetti.

"Her takımla mücadele edecek güçteyiz"

Sungurlu Belediyespor Başantrenörü Okan Demirbaş da sporcularla birlikte lige en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi.

Hazırlık sürecini tamamladıklarına işaret eden Demirbaş, "Bu sürecin içinde hazırlık maçları yaptık, Türkiye Kupası'nda 2 maç oynadık. Takımı lige hazırladık. Teknik ve taktik anlamda kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Oynayacağımız maçlarda iyi yaptıklarımızı ve eksiklerimizi göreceğiz. Salonda tüm ekipmanlarımız mevcut. Hiçbir eksiğimiz yok, istikrarlı şekilde çalışıyoruz." dedi.

Geçen yıldan 6 oyuncu ile sözleşme yenilediklerini, 4'ü yabancı olmak üzere 8 oyuncu transfer ettiklerini aktaran Demirbaş, şöyle devam etti:

"Efeler Ligi'nde kötü diyeceğimiz takım yok. Herkes herkesi yenebilecek güçte. Birkaç takım daha üst seviyede kadro kurdu ama Sungurlu Belediyespor olarak her takımla mücadele edecek güçteyiz. Kıran kırana maçlarımız olacak ve yenmek için sahaya çıkacağız. Hiçbir takımdan çekinmiyoruz. Tecrübeli ve genç oyuncularımız var. Üst düzey şampiyonluklar kazanan oyuncular da transfer ettik bu sene. Onların katkısı büyük olacak. Buraya gelecek hiçbir takım bizi hafife alarak gelemez. Biz de sahamızda hiçbir takımı elimizden kaçırmak istemiyoruz. Kazanmak, puan almak için sahaya çıkıp savaşacağız."

Ligin çekişmeli geçeceğine işaret eden Demirbaş, "Ligde çok kaliteli takımlar var. Bizim ilk hedefimiz, lig sıralamasında ilk 8'e girmek. İlk 8'e girdiğimizde bu yılki amacımıza ulaşmış oluyoruz. Tabii ki ilk 8'in üzerine çıkmak için de çabalayacağız." ifadelerini kullandı.

Takımda 2. Lig'den bu yana forma giyen Ahmet Kaan Karaçil ise altyapısından yetiştiği kulübün Efeler Ligi'ne yükselmesinden gurur duyduğunu vurgulayarak, Anadolu'daki bir ilçe takımının bu seviyeye ulaşmasının önemli bir başarı olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
SporSMSSon Dakika

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