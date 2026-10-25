Sungurlu Belediyesporlu Ensing, ligin en iyi oyuncularından biri olmak istiyor - Son Dakika
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Sungurlu Belediyesporlu Ensing, ligin en iyi oyuncularından biri olmak istiyor

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Efeler Ligi'nin yeni ekibi Sungurlu Belediyespor'a transfer olan ABD'li pasör çaprazı Kyle Ensing, ligin en iyi oyuncularından biri olmak istediğini söyledi. 29 yaşındaki Ensing, takım hedeflerini kişisel hedeflerinin önünde tuttuğunu belirtti.

SMS Grup Efeler Ligi'nin yeni ekiplerinden Sungurlu Belediyespor'un ABD'li oyuncusu Kyle Ensing, ligin en iyi oyuncularından biri olmak istediğini söyledi.???????

Voleybol kariyerinde 2015'ten bu yana Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, İsrail, Fransa ve Polonya liglerindeki takımlarda forma giyen 29 yaşındaki Ensing, SMS Grup Efeler Ligi'nin 2026-2027 sezonunda ilk kez bu lige yükselen Sungurlu Belediyespor'a transfer oldu.

ABD Voleybol Milli Takımı'nda da 2020'den itibaren yer alan pasör çaprazı, takımla birlikte çalışmalarını sürdürüyor.

Ensing, AA muhabirine Efeler Ligi'nin dünyanın en iyi voleybol ligleri arasında bulunduğunu, burada mücadele edeceği için heyecanlı olduğunu söyledi.

İyi bir ekip olduklarını ve rakiplerini şaşırtacaklarını belirten Ensing, "Türkiye, oldukça kaliteli bir lige sahip. Daha önce yine üst düzey bir lig olan Polonya'da oynamıştım. Orada forma giymiş bazı oyuncular burada da oynadı. Bu ligde her zaman çok önemli isimler ve karakterler yer almıştır ayrıca çok sayıda yetenekli Türk oyuncu da bulunuyor. Dolayısıyla burası voleybol oynamak ve yeteneklerinizi sergilemek için harika bir yer." diye konuştu.

Türkiye'ye transfer olmasının kendisi için yeni bir meydan okuma anlamına geldiğini dile getiren Ensing, şunları kaydetti:

"Her yıl yeni bir başlangıçtır, her ülke ise yeni bir dönüm noktası. Türkiye'de bulunmak, yeteneklerinizi gösterebileceğiniz ve yeni deneyimler kazanabileceğiniz üst düzey bir ligde yer almak demek. Elbette hedeflerim var ama bunları tam olarak ifade etmek biraz zor. Tabii ki elimden gelenin en iyisini yapmak, ligin en iyi pasör çaprazlarından veya en iyi oyuncularından biri olmak istiyorum ancak mesele daha çok takım odaklı. Kişisel hedeflerimden önce takımımın hedeflerini önemsiyorum. Bu da iyi oynamakla, herkesin bir bütün olarak iyi performans sergilemesiyle mümkün olur. Bunu takım kimyamızla, mücadele azmimizle ve ruhumuzla ortaya koyacağız."

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriSporSon Dakika

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