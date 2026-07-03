Sungurlu\'da ayak tenisi turnuvası kıyasıya mücadelelere sahne oldu

Sungurlu Belediyesi tarafından düzenlenen ve kıyasıya mücadelelere sahne olan ayak tenis turnuvası, final mücadelesiyle sona erdi.

Sungurlu Belediyesi tarafından düzenlenen ayak tenisi turnuvası, büyük heyecana sahne olan final karşılaşmasıyla sona erdi. Günler süren mücadelelerin ardından şampiyonluk kupasının sahibi Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı adına turnuvaya katılan "Kurtlar" takımı oldu. Turnuva boyunca gruplarında rakiplerini geride bırakarak finale yükselen "Polis Gücü" ile "Kurtlar" takımları, şampiyonluk mücadelesinde karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan final müsabakasında üstün bir performans ortaya koyan "Kurtlar" takımı, rakibini 3-1 mağlup ederek turnuvanın şampiyonu olmayı başardı.

Yoğun ilginin gösterildiği final karşılaşmasını Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, MHP İlçe Başkanı Etem Alaf, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Çorum İl Başkanı Abdullah Dalyan, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Sungurlu İlçe Başkanı Ahmet Semih Çökmez, Sungurlu Belediyespor Kulüp Başkanı Yılmaz Çağlıyan, Belediye ve İl Genel Meclis Üyeleri ile yüzlerce vatandaş takip etti.

Karşılaşmanın ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Organizasyona katılan tüm sporcuları tebrik eden Belediye Başkanı Muhsin Dere, sporu ve sporcuları desteklemeye devam edeceklerini belirterek turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Centilmence mücadelelerin yaşandığı organizasyon, final müsabakasının ardından gerçekleştirilen ödül töreni ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - ÇORUM