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Süper amatör Lig: Tomarza Belediyespor: 9 Yavuzspor: 0 - Son Dakika

Süper amatör Lig: Tomarza Belediyespor: 9 Yavuzspor: 0

20.12.2021 09:47
Süper amatör Lig: Tomarza Belediyespor: 9 Yavuzspor: 0

Süper Amatör Lig'de Tomarza Belediye Spor, rakibi Yavuzspor'u 9-0 mağlup etti.

Süper Amatör Lig'de Tomarza Belediye Spor, rakibi Yavuzspor'u 9-0 mağlup etti.

Tomarza Belediye Spor ile Yavuzspor Vali Muammer Güner Stadında karşı karşıya geldi. Maçın, 90 dakikası boyunca topa hakim olan Tomarza Belediye Spor, hem maçın ilk yarısında hem de ikinci yarısında atmış olduğu gollerle fark attı. Maçın ilk yarısını 5-0 önde kapatan Tomarza Belediye Spor maçın ikinci yarısında da topa hakimiyetini sürdürerek 4 gol daha attı. Tomarza Belediye Spor'da maçın yıldızı Resul 4 gol atarken, 2 gol Erol, 2 gol Hakan ve 1 gol de Ü lker'in ayağından buldu. - KAYSERİ

Süper amatör Lig: Tomarza Belediyespor: 9 Yavuzspor: 0

Amatör Lig, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper amatör Lig: Tomarza Belediyespor: 9 Yavuzspor: 0 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Süper amatör Lig: Tomarza Belediyespor: 9 Yavuzspor: 0 - Son Dakika
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