Süper Kupa\'da Fenerbahçe Tarfin ile ÇİMSA ÇBK Mersin yarın Mersin\'de karşılaşacak

FIBA Kadınlar Süper Kupa'da ÇİMSA ÇBK Mersin ile karşılacak Fenerbahçe Tarfin maçın hazırlıklarını Mersin'de yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Geçen sezon Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nı kazanan ÇİMSA ÇBK Mersin ile FIBA Kadınlar Avrupa Ligi şampiyonu Fenerbahçe Tarfin yarın saat 19.30'da Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmanın hazırlıklarını maçın oynanacağı salonda başantrenör Ahmet Çakı yönetiminde sürdüren Fenerbahçe, Süper Kupa'da rakibini yenerek kupanın sahibi olmayı hedefliyor.

Çakı, AA muhabirine, kupa maçının Türkiye'de oynanmasının gurur verici olduğunu söyledi.

İki kulübü tebrik eden Çakı, güzel bir maç ortaya koymak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

İyi bir organizasyonda kadın basketbolunda yol almış 2 önemli kulübün maça çıkacağını vurgulayan Çakı, şöyle konuştu:

"Elimizden geldiğince bu maça hazırlanıp burada taraftarlarımıza hem iyi bir basketbol izletmek istiyoruz hem de kazanmak istiyoruz. ÇBK iyi bir takım. O yüzden kendi kalitemizin üst limitlerini ortaya koymamız gerektiğini düşünüyorum. Bunun için sahada olacağız."

Ahmet Çakı, Fenerbahçe'yi en iyi şekilde temsil edeceklerini vurguladı.

Takım kaptanı Alperi Onar da maçın hazırlıklarının güzel bir şekilde geçtiğini ifade etti.

Kupa maçlarının kendileri için önemli ve değerli olduğuna dikkati çeken Onar, "En hazır halimizde sahada olup kupayı kazanmak ve müzemize götürmek istiyoruz. Kupa her türlü Türkiye'de kalacak umarım İstanbul'da olur." diye konuştu.

Oyunculardan Olcay Çakır Turgut da iyi bir şekilde maça hazırlandıklarını kaydetti.

İki Türk takımının Süper Kupa'da oynamasının önemli olduğunu anlatan Turgut, "İki kupanın Türkiye'ye gelmesi çok kıymetliydi. Çok gurur verici. Umarım bu kupayı alan biz oluruz." ifadelerini kullandı.