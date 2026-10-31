Süper Lig 10. haftasında Kocaelispor ile Çaykur Rizespor ilk yarıyı golsüz tamamladı

Süper Lig 10. haftasında Kocaelispor ile Çaykur Rizespor ilk yarıyı golsüz tamamladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaelispor-Çaykur Rizespor mücadelesinin ilk yarısı, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 0-0'lık eşitlikle sona erdi. İlk 45 dakikada Kocaelispor'dan Sissoho ve Uğur Kaan Yıldız, Çaykur Rizespor'dan Borrelli sarı kartla cezalandırıldı.
Stat: Kocaeli
Hakemler: Batuhan Kolak, Erkan Akbulut, Yusuf Susuz
Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Dijskteel, Emir Ortakaya, Berkan Kutlu, Sousa, Show, Sissoho, Uğur Kaan Yıldız, Baku, Aye, Rivas
Çaykur Rizespor: Zafer Görgen, Diakite, Olawoyin, Mebude, Ariss, Laci, Bakayoko, Borrelli, Mithat Pala, Sagnan, Emrecan Bulut
Sarı kartlar: Dk. 16 Sissoho, Dk. 30 Uğur Kaan Yıldız (Kocaelispor), Dk. 44 Borrelli (Çaykur Rizerspor)
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasındaki Kocaelispor-Çaykur Rizespor maçının ilk yarısı 0-0 beraberlikle sona erdi.
4. dakikada Borrelli, kaleci Zafer Görgen'in uzun pasında topla buluştu. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Borrelli'nin şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
12. dakikada Saousa'nın ceza sahası içine ortasında Rivas topu kafayla Aye'ye aktardı. Bu oyuncunun yakın mesafeden sert şutunda kaleci Zafer Görgen topu çeldi. Kaciden dönen topu savunma uzaklaştırdı.
33. dakikada Laci'nin soldan kullandığı kornerde savunmadan dönen topa Sagnan kafayla vurdu. Sissoho, kaleye giden meşin yuvarlağı çizgi üzerinde uzaklaştırdı.
35. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Saousa'nın sert şutunda kaleci Zafer Görgen meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı.
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