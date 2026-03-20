Süper Lig 28. Haftanın Programı Açıklandı

SÜPER Lig'in 28'inci haftasında oynanacak olan maçların tarihleri açıklandı. Trabzonspor - Galatasaray maçı 4 Nisan Cumartesi, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ise 5 Nisan Pazar günü oynanacak.
Süper Lig'de 28'inci haftanın programı şu şekilde:
4 Nisan Cumartesi
14.30 Kasımpaşa - Kayserispor
14.30 Gençlerbirliği - Göztepe
17.00 Gaziantep FK - Corendon Alanyaspor
20.00 Trabzonspor - Galatasaray
5 Nisan Pazar
14.30 Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor
14.30 Samsunspor - Konyaspor
17.00 Antalyaspor - Eyüpspor
20.00 Fenerbahçe - Beşiktaş
6 Nisan Pazartesi
20.00 Kocaelispor - RAMS Başakşehir FK
