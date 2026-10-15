Süper Lig 8. hafta hakemleri açıklandı, Trabzonspor-Beşiktaş'ı Cihan Aydın yönetecek - Son Dakika
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Süper Lig 8. hafta hakemleri açıklandı, Trabzonspor-Beşiktaş'ı Cihan Aydın yönetecek

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Süper Lig 8. hafta hakemleri açıklandı, Trabzonspor-Beşiktaş\'ı Cihan Aydın yönetecek
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Trendyol Süper Lig'de 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sitesinden duyuruldu. Haftanın programı yarın, 17 Ekim Cumartesi, 18 Ekim Pazar ve 19 Ekim Pazartesi oynanacak maçlarla başlıyor; Trabzonspor-Beşiktaş maçını Cihan Aydın yönetecek.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.

Trendyol Süper Lig'de 8. hafta heyecanı yarın, 17 Ekim Cumartesi, 18 Ekim Pazar ve 19 Ekim Pazartesi oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Söz konusu maçlarda görev yapacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi sitesinden duyuruldu.

Süper Lig'de 8. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şu şekilde:

Yarın

20.00 Çorum FK - Çaykur Rizespor: Davut Dakul Çelik

17 Ekim Cumartesi

13.30 Erzurumspor FK - Eyüpspor: Erdem Mertoğlu

16.00 Gençlerbirliği - Galatasaray: Reşat Onur Coşkunses

16.00 Amed Sportif Faaliyetler - Konyaspor: Ozan Ergün

19.00 Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor: Çağdaş Altay

18 Ekim Pazar

13.30 Kasımpaşa - Samsunspor: Fatih Tokail

16.00 Kocaelispor - Göztepe: Alper Akarsu

19.00 İstanbul Başakşehir - Gaziantep FK: Alpaslan Şen

19 Ekim Pazartesi

20.00 Trabzonspor - Beşiktaş: Cihan Aydın

Kaynak: İHA
Türkiye Futbol FederasyonuTrendyol Süper LigCihan AydınTrabzonsporCumartesiBeşiktaşSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Süper Lig 8. hafta hakemleri açıklandı, Trabzonspor-Beşiktaş'ı Cihan Aydın yönetecek - Son Dakika
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