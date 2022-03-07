Süper Lig'de 100. maçını geride bırakan Antalyasporlu Doğukan Sinik gururlu - Son Dakika
Üye Girişi

Süper Lig'de 100. maçını geride bırakan Antalyasporlu Doğukan Sinik gururlu

07.03.2022 10:00
Süper Lig'de 100. maçını geride bırakan Antalyasporlu Doğukan Sinik gururlu

Antalyaspor'un genç oyuncusu Doğukan Sinik, Süper Lig'de 100. maçına çıkma başarısı gösterdi.

Antalyaspor'un genç oyuncusu Doğukan Sinik, Süper Lig'de 100. maçına çıkma başarısı gösterdi.

Doğukan, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor'un dün konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yendiği maçta ilk 11'de sahaya çıktı.

Karşılaşmanın 64. dakikasında yerini Gökdeniz Bayrakdar'a devreden 23 yaşındaki futbolcu, böylece Süper Lig'deki 100. maçını geride bırakmış oldu.

Süper Lig'de 6 sezonda kırmızı-beyazlı formayla çıktığı karşılaşmalarda 3 gol atan Doğukan Sinik, sosyal medya hesabından "Biraz heyecan, biraz hüzün, sevinç ve fazlasıyla gurur. Bu şanlı arma altında 100. Süper Lig maçı. Her zaman en iyisi için mücadelemi verdim ve bundan sonra da vereceğim. Onurlandıran kulübüme, takım arkadaşlarıma ve tüm taraftarlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum." paylaşımında bulundu.

Antalyaspor Kulübü de futbolcusunu tebrik etti.

YORUMLAR
500
Antalyaspor-Sivasspor maçının ardından Antalyaspor-Sivasspor maçının ardından Fraport TAV Antalyaspor – Demir Grup Sivasspor maçının ardından Fraport TAV Antalyaspor – Demir Grup Sivasspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig, Doğukan Sinik, Antalyaspor, Doğukan, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Süper Lig'de 100. maçını geride bırakan Antalyasporlu Doğukan Sinik gururlu - Son Dakika


Son Dakika
09:59 Cübbeli Ahmet Hoca'dan iktidara 'yağ kuyrukları' eleştirisi: Yazıklar olsun bizim tarım politikamıza!
09:49 EYT düzenlemesi 16 Mart'ta meclise geliyor! İşte düzenlemeyle ilgili merak edilenler
09:45 Kamyon virajı alamadı! Kamyon sürücüsü hayatını kaybetti
09:44 Rusya-Ukrayna Savaşı: 3. tur müzakereler bugün! Tüm dünya bu görüşmenin sonucunu bekliyor
09:43 Adı Sevgi dizisinde dün neler oldu? Öğretmen, Zeynep'i evlilikten kurtaracak mı?
09:32 Yargı dizisinde dün akşam neler yaşandı? Yekta, tutuklu yargılanmak üzere cezaevine girdi
09:30 Ahır alev topuna döndü: Büyükbaş hayvanların yardımına köylüler koştu
09:17 Teşkilat'ta dün neler oldu? Ekip, kimyasalın izini sürer
09:07 Demet Evgar'dan tek kişilik dev protesto: Öldürülmek istemiyorum
09:03 Rafta 130 liraydı, kasaya gidene kadar 200 lira oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 10:07:27. #1.11#
SON DAKİKA: Süper Lig'de 100. maçını geride bırakan Antalyasporlu Doğukan Sinik gururlu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement