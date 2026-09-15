Süper Lig'de 13. hafta derbisinde Beşiktaş ile Galatasaray 30 Kasım Pazartesi günü karşılaşacak
Süper Lig'in 13. haftasındaki Beşiktaş - Galatasaray derbisi 30 Kasım Pazartesi günü saat 21.00'de oynanacak. Derbi, ligin 13. haftasında iki ezeli rakibi karşı karşıya getirecek.
Süper Lig'in 13. haftasındaki Beşiktaş - Galatasaray derbisi 30 Kasım Pazartesi günü saat 21.00'de oynanacak.
Kaynak: İHA
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