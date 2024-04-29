Süper Lig'de 34. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Süper Lig'de 34. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu

Süper Lig\'de 34. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu

Trendyol Süper Lig'in 34. haftası tamamlandı. Galatasaray, Yukatel Adana Demirspor'u 3-0 yenerek üst üste 15. galibiyetini alarak ligde rekor kırdı. Fenerbahçe ise Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek ikinci sırada yer aldı. Puan durumunda Galatasaray 93 puanla liderliğini sürdürdü.

29.04.2024 23:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 34. haftası bugün oynanan tek maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında VavaCars Fatih Karagümrük, konuk ettiği Bitexen Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti.

Süper Lig'de Yukatel Adana Demirspor'u deplasmanda 3-0 yenen Galatasaray, üst üste 15 maçla ligde galibiyet rekoru kırdı. Puanını 93'e çıkaran sarı-kırmızılı takım, bitime 4 hafta en yakın takipçisi Fenerbahçe ile olan 4 puanlık farkı korudu.

Fenerbahçe ise derbi maçta konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 yenerek 89 puanla ikinci sırada yer aldı.

Sonuçlar

Süper Lig'de 34. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Yukatel Adana Demirspor-Galatasaray: 0-3

Kasımpaşa-Yılport Samsunspor: 1-0

EMS Yapı Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor: 1-0

Atakaş Hatayspor-RAMS Başakşehir: 1-2

Fenerbahçe-Beşiktaş: 2-1

Siltaş Yapı Pendikspor-Mondihome Kayserispor: 1-2

Corendon Alanyaspor- İstanbulspor: 6-0

Trabzonspor- Gaziantep FK: 4-2

Çaykur Rizespor- MKE Ankaragücü: 2-2

VavaCars Fatih Karagümrük-Bitexen Antalyaspor: 4-1

Puan durumu

Ligde 34. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMOGBMAYAv.Puan
1.GALATASARAY34303180215993
2.FENERBAHÇE34285189315889
3.TRABZONSPOR341841260451558
4.RAMS BAŞAKŞEHİR 34157124639752
5.BEŞİKTAŞ34156134540551
6.KASIMPAŞA34147135659-349
7.ÇAYKUR RİZESPOR34147134551-649
8.CORENDON ALANYASPOR341212104946348
9.EMS YAPI SİVASSPOR341212104145-448
10.BITEXEN ANTALYASPOR341112113942-345
11.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR34914114947241
12.MONDİHOME KAYSERİSPOR341110133948-940
13.YILPORT SAMSUNSPOR34109153744-739
14.MKE ANKARAGÜCÜ34814124245-338
15.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK3499164143-236
16.TÜMOSAN KONYASPOR34812143448-1436
17.GAZİANTEP FK3497183954-1534
18.ATAKAŞ HATAYSPOR34712153848-1033
19.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR3479183870-3230
20.İSTANBULSPOR3447232667-4116
Not: Kayserispor ve İstanbulspor'un üçer puanı silinmiştir.

35. haftanın programı

Süper Lig'de 35. hafta maçlarının programı şöyle:

3 Mayıs Cuma:

20.00 MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor (Eryaman)

20.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Tüpraş)

4 Mayıs Cumartesi:

16.00 İstanbulspor-Yukatel Adana Demirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Mondihome Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük (RHG Enertürk Enerji)

19.00 Yılport Samsunspor-Trabzonspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

5 Mayıs Pazar:

16.00 RAMS Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor (Kalyon)

19.00 Galatasaray-EMS Yapı Sivasspor (RAMS Park)

6 Mayıs Pazartesi:

20.00 Bitexen Antalyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Adana Demirspor, Puan Durumu, Galatasaray, Fenerbahçe, Trendyol, Beşiktaş, Adana, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'de 34. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:37 Beyaz Saray: Uluslararası Ceza Mahkemesi, Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkarma yetkisine sahip değil Beyaz Saray: Uluslararası Ceza Mahkemesi, Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkarma yetkisine sahip değil
23:13 Bülent Arınç, Özgür Özel’le olan anısını ilk kez anlattı: O benim kahramanım Bülent Arınç, Özgür Özel'le olan anısını ilk kez anlattı: O benim kahramanım
23:11 EuroLeague’den Ergin Ataman’a 35 bin euro para cezası EuroLeague'den Ergin Ataman'a 35 bin euro para cezası
22:45 Gazze Şeridi’nde İsrail katliamı devam ederken Tel Aviv sokakları karıştı, halk polisle çatıştı Gazze Şeridi'nde İsrail katliamı devam ederken Tel Aviv sokakları karıştı, halk polisle çatıştı
20:47 CHP 1 Mayıs’ta Taksim’e yürüyecek CHP 1 Mayıs'ta Taksim'e yürüyecek
00:27 1 Mayıs’ta toplu taşıma ücretsiz olacak 1 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz olacak
00:09 Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas: Galatasaray’ı yenmemiz gerekiyor Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas: Galatasaray'ı yenmemiz gerekiyor
23:43 Konyaspor, efsane kaptanı Ali Çamdalı’yı teknik direktörlük görevine getirdi Konyaspor, efsane kaptanı Ali Çamdalı'yı teknik direktörlük görevine getirdi
22:32 Suudi Arabistan’da sel felaketinde araçlar sulara kapıldı Suudi Arabistan'da sel felaketinde araçlar sulara kapıldı
21:43 Brüksel’de Türk mahallesindeki kafede silahlı saldırı Brüksel'de Türk mahallesindeki kafede silahlı saldırı
20:39 Adana’da kum yüklü tır çukura düştü Adana'da kum yüklü tır çukura düştü
19:15 Esenyurt’ta eskort kavgası: Ağabey yanlışlıkla kardeşini bıçaklayarak öldürdü Esenyurt'ta eskort kavgası: Ağabey yanlışlıkla kardeşini bıçaklayarak öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2024 01:00:14. #1.12#
SON DAKİKA: Süper Lig'de 34. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement