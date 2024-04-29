Süper Lig\'de 34. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu

Trendyol Süper Lig'in 34. haftası bugün oynanan tek maçla tamamlandı.
Haftanın kapanış maçında VavaCars Fatih Karagümrük, konuk ettiği Bitexen Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti.
Süper Lig'de Yukatel Adana Demirspor'u deplasmanda 3-0 yenen Galatasaray, üst üste 15 maçla ligde galibiyet rekoru kırdı. Puanını 93'e çıkaran sarı-kırmızılı takım, bitime 4 hafta en yakın takipçisi Fenerbahçe ile olan 4 puanlık farkı korudu.
Fenerbahçe ise derbi maçta konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 yenerek 89 puanla ikinci sırada yer aldı.
Sonuçlar
Süper Lig'de 34. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Yukatel Adana Demirspor-Galatasaray: 0-3
Kasımpaşa-Yılport Samsunspor: 1-0
EMS Yapı Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor: 1-0
Atakaş Hatayspor-RAMS Başakşehir: 1-2
Fenerbahçe-Beşiktaş: 2-1
Siltaş Yapı Pendikspor-Mondihome Kayserispor: 1-2
Corendon Alanyaspor- İstanbulspor: 6-0
Trabzonspor- Gaziantep FK: 4-2
Çaykur Rizespor- MKE Ankaragücü: 2-2
VavaCars Fatih Karagümrük-Bitexen Antalyaspor: 4-1
Puan durumu
Ligde 34. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|Puan
|1.GALATASARAY
|34
|30
|3
|1
|80
|21
|59
|93
|2.FENERBAHÇE
|34
|28
|5
|1
|89
|31
|58
|89
|3.TRABZONSPOR
|34
|18
|4
|12
|60
|45
|15
|58
|4.RAMS BAŞAKŞEHİR
|34
|15
|7
|12
|46
|39
|7
|52
|5.BEŞİKTAŞ
|34
|15
|6
|13
|45
|40
|5
|51
|6.KASIMPAŞA
|34
|14
|7
|13
|56
|59
|-3
|49
|7.ÇAYKUR RİZESPOR
|34
|14
|7
|13
|45
|51
|-6
|49
|8.CORENDON ALANYASPOR
|34
|12
|12
|10
|49
|46
|3
|48
|9.EMS YAPI SİVASSPOR
|34
|12
|12
|10
|41
|45
|-4
|48
|10.BITEXEN ANTALYASPOR
|34
|11
|12
|11
|39
|42
|-3
|45
|11.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR
|34
|9
|14
|11
|49
|47
|2
|41
|12.MONDİHOME KAYSERİSPOR
|34
|11
|10
|13
|39
|48
|-9
|40
|13.YILPORT SAMSUNSPOR
|34
|10
|9
|15
|37
|44
|-7
|39
|14.MKE ANKARAGÜCÜ
|34
|8
|14
|12
|42
|45
|-3
|38
|15.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|34
|9
|9
|16
|41
|43
|-2
|36
|16.TÜMOSAN KONYASPOR
|34
|8
|12
|14
|34
|48
|-14
|36
|17.GAZİANTEP FK
|34
|9
|7
|18
|39
|54
|-15
|34
|18.ATAKAŞ HATAYSPOR
|34
|7
|12
|15
|38
|48
|-10
|33
|19.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR
|34
|7
|9
|18
|38
|70
|-32
|30
|20.İSTANBULSPOR
|34
|4
|7
|23
|26
|67
|-41
|16
35. haftanın programı
Süper Lig'de 35. hafta maçlarının programı şöyle:
3 Mayıs Cuma:
20.00 MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor (Eryaman)
20.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Tüpraş)
4 Mayıs Cumartesi:
16.00 İstanbulspor-Yukatel Adana Demirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Mondihome Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük (RHG Enertürk Enerji)
19.00 Yılport Samsunspor-Trabzonspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
5 Mayıs Pazar:
16.00 RAMS Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor (Kalyon)
19.00 Galatasaray-EMS Yapı Sivasspor (RAMS Park)
6 Mayıs Pazartesi:
20.00 Bitexen Antalyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Corendon Airlines Park Antalya)
20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
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