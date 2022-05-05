Süper Lig'de 36. haftanın perdesi aralanıyor - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta, yarın yapılacak 2 maçla başlayacak.

Trabzonspor'un bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan ettiği Süper Lig'de Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Göztepe'nin de düşmesi kesinleşti.

Avrupa kupalarına katılım ve ligde kalma mücadelelerinin heyecanı ise sürüyor. Haftaya 33'er puanla 17. sırada giren Altay ile 18. sırada bulunan Çaykur Rizespor'un ligde kalma ümitlerini sürdürmesi için 3 maçın tamamını kazanması gerekiyor. 42 puanla 16. sırada yer alan Gaziantep FK'nin kalan 3 maçta 1 puan alması durumunda Altay ile Çaykur Rizespor lige veda edecek.

Süper Lig'in 36. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

Yarın:

20.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor (Yeni Hatay)

20.00 Gaziantep FK-Yukatel Kayserispor (Kalyon)

7 Mayıs Cumartesi:

16.00 Demir Grup Sivasspor- Kasımpaşa (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Göztepe (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Medipol Başakşehir- Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Adana Demirspor- Aytemiz Alanyaspor (Yeni Adana)

8 Mayıs Pazar:

16.00 Altay-GZT Giresunspor (Alsancak Mustafa Denizli)

16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor (Yeni Malatya)

19.00 Beşiktaş- Fenerbahçe (Vodafone Park)

9 Mayıs Pazartesi:

20.00 Fraport TAV Antalyaspor- İttifak Holding Konyaspor (Antalya)